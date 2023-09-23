Baku Hantam di Halmahera, Pemuda Sawai Razia Dua Kelompok Cegah Bentrokan Ulang

HALTENG - Warga Desa Lelilef dan Sawai panik setelah adanya bentrokan antara dua kelompok di permukiman warga di Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Bentrokan hingga saling kejar di tengah permukiman warga ini membuat warga panik. Saling ancam juga terjadi antara kedua kelompok.

Bentrokan ini dipicu oleh perkelahian sejumlah orang beberapa waktu lalu hingga memicu aksi balas dendam, baku hantam tak terelakan hingga menimbulkan korban luka tusuk di bagian pinggang dari salah satu kelompok.

Aksi anarkis semakin menjadi hingga melibatkan karyawan perusahaan tambang dan industri nikel. Pengendara sepeda motor yang teridentifikasi dari kelompok lawan pun babak belur dihajar masa.

Apat gabungan TNI-Polri diterjunkan ke lokasi untuk membubarkan kedua kelompok, sementara pemuda Sawai pun geram dan bertindak melakukan razia kedua kelompok itu untuk menghentikan bentrokan susulan.

Polisi sebelumnya telah melakukan penangkapan keempat palaku penganiayaan dan saat ini sudah mendekam di Polres Halmahera Tengah.

"Terkait dengan kejadian sebelumnya penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku lebih kurang 4 orang dan sudah kita amankan di Polres," ujar Kapolres AKBP Faidil, Sabtu (23/9/2023).