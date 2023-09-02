Lorong Wisata Sukses Hantarkan Pemkot Makassar Raih Indonesia Awards 2023

Jakarta- Pemerintah Kota Makassar menerima penghargaan Indonesia Awards 2023 yang diserahkan kepada Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto pada malam penganugerahan Indonesia Awards 2023 di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis (31/8/2023). Penghargaan ini masuk ke dalam kategori Outstanding Award for Integrated Initiative Program Lorong Wisata.

Wali Kota Makassar yang karib disapa Danny Pomanto itu pun menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada berbagai pihak yang terlibat dalam peraihan apresiasi ini.

“Indonesia Awards adalah penghargaan yang sangat bergengsi di Indonesia, tentunya ini adalah inisiasi daripada founder iNews Group Bapak Hary Tanoesoedibjo, luar biasa sekali. Ini memacu dan memicu pemerintah daerah untuk terus memberikan inovasi bagi masyarakat, memberikan dampak dan manfaat bagi sebuah pemerintahan dengan terobosan inovasi yang segar,” katanya di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kamis (31/8/2022).

Penyerahan penghargaan Indonesia Awards 2023 ini dilaksanakan bersamaan dengan Peluncuran iNews Media Group di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kamis (31/8/2022). Turut hadir dalam acara tersebut, Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Managing Director and CFO iNews Rafael Utomo, Direktur Pemberitaan MNC Group Prabu Revolusi, Direktur Sales dan Marketing iNews Media Group Esmal Diansyah, Direktur Programming iNews Khoiril Alam, Programming, dan Production and Content Acquisitions Director MNC Vision Networks Endang Mayawati serta Ganjar Pranowo.

Acara tersebut juga dihadiri sejumlah menteri di antaranya, yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.