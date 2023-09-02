Advertisement
HOME NEWS NEWS

Sukses Ratakan Pembangunan Infrastruktur, Pemprov Sumsel Dianugerahi Indonesia Awards 2023

Aris Kurniawan , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |12:08 WIB
Sukses Ratakan Pembangunan Infrastruktur, Pemprov Sumsel Dianugerahi Indonesia Awards 2023
Kepala Dinas PUBM TR Sumsel M Affandi, mewakili Gubernur Sumsel Herman Deru menerima penghargaan Indonesia Awards 2023 (Foto: Dok iNews Media Group)
JAKARTA-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) meraih penghargaan Excellence Award for Strategic Initiative dalam ajang Indonesia Awards 2023, atas inisiatifnya melakukan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di Sumatera Selatan. Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang (PUBM TR) Sumsel M Affandi, mewakili Gubernur Sumsel Herman Deru, pada malam penganugerahan Indonesia Awards 2023 di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Sumsel meraih penghargaan Indonesia Awards 2023 karena dinilai mampu membuat perubahan dalam hal pemerataan pembangunan infrastruktur. Hal ini tersebut terlihat dari Laporan Kinerja Triwulan II 2023 di mana berbagai pembangunan infrastruktur secara massif telah menjadi salah program kerja prioritas Gubernur Herman Deru dan Wakil Gubernur (Wagub) Mawardi Yahya beserta jajaran Pemprov Sumsel.

Proyek tersebut di antaranya Pemprov Sumsel telah menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu, pembangunan Light Rail Transit (LRT) Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang) dam pembangunan Jaringan Gas Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun pembangunan PSN yang saat ini sedang berjalan antara lain pembangunan Bendungan Tiga Dihaji, pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lematang, pembangunan Jalan Tol Kayuagung Palembang, pembangunan Kereta Api Logistik rute Lahat - Muara Enim - Prabumulih - Tarahan/Lampung dan Prabumulih - Kertapati/Palembang yang bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Selain pembangunan infrastruktur tersebut, Pemprov Sumsel juga tengah bersiap untuk merealisasikan pembangunan sejumlah PSN lainnya, antara lain Pelabuhan Palembang Baru/New Palembang di Tanjung Carat, Kawasan Industri Tanjung Enim, dan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lempuing.

 

      
