Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Program Gule Kabung Raih Indonesia Awards 2023

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |12:24 WIB
Program Gule Kabung Raih Indonesia Awards 2023
Pj Gubernur Babel Suganda Pandapotan Pasaribu saat malam penganugerahan Indonesia Awards 2023. (Foto: dok Pemprov Kep. Babel)
A
A
A

JAKARTA - Masih seumur jagung, Program Gubernur Langsung Eksekusi Kerja Bersama Membangun Bangka Belitung atau yang akrab disebut Gule Kabung yang digagas oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) Suganda Pandapotan Pasaribu itu berhasil meraih penghargaan Indonesia Award 2023.

Gelaran tersebut diselenggarakan oleh iNews Media Group, di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, pada Kamis (31/8/2023).

Penghargaan kategori Excellent Award for Initiative Strategic yang bergengsi ini disabet Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kep. Babel tentunya dikarenakan oleh inisiatif yang luar biasa yang dilakukan Kepala Daerah Bumi Serumpun Sebalai dalam menjalankan strategi untuk mendorong kemajuan daerah.

Pj Gubernur Kep. Babel Suganda Pandapotan Pasaribu saat diwawancara oleh media. (Foto: dok Pemprov Kep. Babel)

Dijelaskan oleh Pj Gubernur Suganda, Gule Kabung merupakan salah satu strategi untuk menghadirkan pelayanan publik secara inovatif. Hal ini merujuk pada kondisi selama ini yang mana adanya sekatan-sekatan antara instansi-instansi yang ada.

"Dengan Gule Kabung ini, kita ajak semuanya bersama untuk berkolaborasi. Mulai dari seluruh dinas yang ada, Forkopimda, stakeholder dan lainnya. Jadi, dengan permasalahan yang kita temui di desa, bisa langsung ditangani oleh pihak terkait. Contohnya saja, ada suatu daerah yang kita kunjungi itu yang ternyata belum tersentuh listrik. Maka, langsung saya minta PLN untuk segera menjangkau wilayah tersebut," ujar Pj Gubernur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190251//cendol_pandan_corp_mengumumkan_peluncuran_cendol_keliling-7gwJ_large.jpeg
Cendol Pandan Corp Kenalkan Cendol Keliling Mulai Januari 2026, Ada Program Kemitraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/205/3190275//grup_musik_no_na_saat_tampil_di_spotify_wrapped_2025-JdAM_large.jpg
Spotify Wrapped 2025 Ungkap Artis hingga Podcast Favorit Pendengar Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/11/3190262//shopee_live_superstar_11_12_des_2025-VLTh_large.jpg
Artis dan Live Streamer Ini Pandu Shopee Live Superstar, Produk Terjual hingga 16 Kali Lipat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/11/3190235//simbolis_penyerahan_bantuan_oleh_vp_tjsl_pt_pelindo_terminal_petikemas-TSsl_large.jpeg
Pelindo Petikemas Terapkan Teknologi Terumbu Buatan APR, Dorong Wisata Karimunjawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/11/3190206//galon_guna_ulang_le_minerale-G7iA_large.jpg
Lakukan Investigasi Kembali, KKI Temukan Galon Lanjut Usia Masih Beredar di Jabodetabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/11/3190178//pajak_restoran_berubah_jadi_pbjt_makanan_dan_minuman-mlLu_large.jpg
Pajak Restoran Jadi PBJT Makanan dan Minuman, Bagaimana Aturannya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement