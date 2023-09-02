Program Gule Kabung Raih Indonesia Awards 2023

JAKARTA - Masih seumur jagung, Program Gubernur Langsung Eksekusi Kerja Bersama Membangun Bangka Belitung atau yang akrab disebut Gule Kabung yang digagas oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) Suganda Pandapotan Pasaribu itu berhasil meraih penghargaan Indonesia Award 2023.

Gelaran tersebut diselenggarakan oleh iNews Media Group, di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, pada Kamis (31/8/2023).

Penghargaan kategori Excellent Award for Initiative Strategic yang bergengsi ini disabet Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kep. Babel tentunya dikarenakan oleh inisiatif yang luar biasa yang dilakukan Kepala Daerah Bumi Serumpun Sebalai dalam menjalankan strategi untuk mendorong kemajuan daerah.

Pj Gubernur Kep. Babel Suganda Pandapotan Pasaribu saat diwawancara oleh media. (Foto: dok Pemprov Kep. Babel)

Dijelaskan oleh Pj Gubernur Suganda, Gule Kabung merupakan salah satu strategi untuk menghadirkan pelayanan publik secara inovatif. Hal ini merujuk pada kondisi selama ini yang mana adanya sekatan-sekatan antara instansi-instansi yang ada.

"Dengan Gule Kabung ini, kita ajak semuanya bersama untuk berkolaborasi. Mulai dari seluruh dinas yang ada, Forkopimda, stakeholder dan lainnya. Jadi, dengan permasalahan yang kita temui di desa, bisa langsung ditangani oleh pihak terkait. Contohnya saja, ada suatu daerah yang kita kunjungi itu yang ternyata belum tersentuh listrik. Maka, langsung saya minta PLN untuk segera menjangkau wilayah tersebut," ujar Pj Gubernur.