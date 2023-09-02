Satu Pekerja Tambang Emas Lubang Jarum Tewas, Dua Lainnya Selamat

MERANGIN - Lagi pekerja PETI (Penambang Emas Tanpa Izin) Lubang Jarum di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin, Jambi kembali telan korban jiwa Sabtu (02/09/23) sekitar pukul 19.00 WIB.

Informasi yang berhasil di himpun media ini dari warga setempat, ada 3 Korban PETI lubang Jarum di Desa Simpang Parit, dimana 2 orang pekerja selamat dan 1 pekerja Meninggal dunia.

"Iya barusan selesai evakuasi korban tertimbun PETI lubang jarum, dua selamat dan satu meninggal dunia," ungkap Adi warga setempat Sabtu (2/9/2023).

Adi juga menjelaskan hingga saat ini masyarakat masih melakukan evakuasi jenazah dari lokasi ke rumah duka di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin.

Hingga saat ini belum diketahui identitas Ketiga korban namun ke 3 korban sudah di evakuasi warga, dan informasinya korban selamat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.

Hingga berita ini dinaikan, belum ada keterangn resmi dari Kapolsek Sungai Manau Iptu Muhammad Yusuf terkait korban meninggal akibat PETI lubang Jarum di Desa Simpang Parit tersebut.

(Khafid Mardiyansyah)