Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Satu Pekerja Tambang Emas Lubang Jarum Tewas, Dua Lainnya Selamat

Nanang Fahrurrozi , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |23:28 WIB
Satu Pekerja Tambang Emas Lubang Jarum Tewas, Dua Lainnya Selamat
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

MERANGIN - Lagi pekerja PETI (Penambang Emas Tanpa Izin) Lubang Jarum di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin, Jambi kembali telan korban jiwa Sabtu (02/09/23) sekitar pukul 19.00 WIB.

Informasi yang berhasil di himpun media ini dari warga setempat, ada 3 Korban PETI lubang Jarum di Desa Simpang Parit, dimana 2 orang pekerja selamat dan 1 pekerja Meninggal dunia.

"Iya barusan selesai evakuasi korban tertimbun PETI lubang jarum, dua selamat dan satu meninggal dunia," ungkap Adi warga setempat Sabtu (2/9/2023).

Adi juga menjelaskan hingga saat ini masyarakat masih melakukan evakuasi jenazah dari lokasi ke rumah duka di Desa Simpang Parit Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin.

Hingga saat ini belum diketahui identitas Ketiga korban namun ke 3 korban sudah di evakuasi warga, dan informasinya korban selamat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.

Hingga berita ini dinaikan, belum ada keterangn resmi dari Kapolsek Sungai Manau Iptu Muhammad Yusuf terkait korban meninggal akibat PETI lubang Jarum di Desa Simpang Parit tersebut.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
jambi Penambangan Emas
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/340/3170946//perindo-0rxD_large.jpg
Perjuangan Legislator Perindo Berbuah Hasil, Jalan Rusak di Merangin Jambi Segera Diperbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/340/3163697//drumband-BMp7_large.jpg
Duh! Siswa Drumband HUT Ke-80 RI di Jambi Menangis Sesenggukan, Aksinya Dihentikan Gegara Kejutan Ultah Istri Camat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/340/3163189//mayat-k9tl_large.jpg
Dua Pemuda Duel hingga Tewas Diduga Gegara Urusan Asmara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/340/3163140//hujan_es-A8JI_large.jpg
Heboh! Hujan Es dan Puting Beliung Rusak Rumah Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/340/3161324//mayat-L0dV_large.jpg
Cekcok, Pria Ini Tega Habisi Nyawa Istrinya dengan Brutal di Kebun Kopi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/340/3160000//longsor-IRHO_large.jpg
Longsor Timpa Rumah Warga di Jambi, Dua Orang Tewas Tertimbun Tanah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement