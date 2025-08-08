Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Cekcok, Pria Ini Tega Habisi Nyawa Istrinya dengan Brutal di Kebun Kopi

Nanang Fahrurrozi , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |12:30 WIB
Cekcok, Pria Ini Tega Habisi Nyawa Istrinya dengan Brutal di Kebun Kopi
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

MERANGIN  – Perempuan muda ditemukan tak bernyawa di bawah pondok kebun kopi dengan luka lebam di bagian kepala, di Desa Koto Rami, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin, Jambi, Kamis 7 Agustus 2025. Korban adalah Wena Liati (21), warga pendatang asal Bengkulu. 

Dugaan sementara, ia menjadi korban penganiayaan yang dilakukan suaminya sendiri, Rezan Satriawan (21). Informasi dihimpun dari warga sekitar menyebutkan sekitar pukul 13.30 WIB, terdengar suara cekcok dari arah pondok yang ditempati pasangan muda tersebut. Tak lama berselang, warga menemukan tubuh Wena dalam kondisi tergeletak dan sudah tak bernyawa. 

Tubuhnya ditemukan di bawah pondok, diduga kuat akibat hantaman benda tumpul di bagian kepala belakang kanan korban.
Tak jauh dari lokasi, Rezan ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri dan segera dilarikan ke Klinik Ona, Desa Persiapan Sungai Tebal. 

Hasil pemeriksaan sementara menyebutkan bahwa Rezan mencoba mengakhiri hidupnya dengan meminum racun berwarna hijau. Kemudian, menusuk tubuhnya sendiri menggunakan senjata tajam, serta memukul kepala dengan benda tumpul.

Pasangan ini menurut warga sekitar diketahui baru menetap di kawasan Sungai Dingin, Desa Koto Rami, sekitar tiga musim terakhir untuk mengurus kebun kopi milik seorang warga. Mereka belum pernah melaporkan keberadaannya ke perangkat desa, sehingga tidak terdata secara administratif sebagai warga setempat.

