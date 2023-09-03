Sukses Percepatan Penuntasan Stunting, Pemkab Kepulauan Yapen Meraih Indonesia Awards 2023

Jakarta- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Yapen meraih penghargaan Indonesia Awards 2023 kategori Special Recognition of Outstanding Initiative atas program Bapak Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) untuk percepatan penuntasan stunting.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Penjabat Bupati (Pj) Kabupaten Kepulauan Yapen Cyfrianus Yustus Mambay pada malam penganugerahan Indonesia Awards 2023 di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Turut hadir dalam acara tersebut, Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Managing Director dan CFO iNews Media Group Rafael Utomo, Direktur Pemberitaan MNC Group Prabu Revolusi, Direktur Sales dan Marketing iNews Media Group Esmal Diansyah, Direktur Programming, Production and Content Acquistions MNC Vision Networks Endang Mayawati, serta Direktur Programming iNews Media Group Khoiril Alam.

Selain itu, hadir pula Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Ganjar Pranowo.

Penghargaan ini didapatkan Pemkab Kepulauan Yapen atas inisiasi program Bapak Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS), untuk percepatan penurunan prevalensi stunting di kabupaten yang berada di Provinsi Papua ini.

“Program penurunan stunting ini adalah prioritas Presiden Jokowi yang pada 2024 Indonesia harus 14 persen, sehingga inisiatif dari kepala daerah untuk memaksimalkan atau mendorong semua SDM yang ada dalam rangka percepatan penurunan stunting,” ujar Pj Bupati Mambay usai menerima Indonesia Awards 2023.

Ia melanjutkan, penurunan stunting di Kepulauan Yapen tahun lalu berada di angka 16,11 persen, kemudian Juni 2023 penurunan mencapai 4.89 persen dan ini terjadi karena kerja sama yang baik antara OPD, BUMN, BUMD, dan Forkopimda, sehingga ini sebuah apresiasi kepada Kabupaten Kepulauan Yapen.

“Prestasi ini harus terus kami lakukan karena pekerjaan ini adalah instruksi Presiden, dan ini juga adalah pekerjaan kemanusiaan untuk generasi Papua yang cerdas dan sehat ke depan,” tuturnya.