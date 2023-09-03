Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Tak Henti Lakukan Inovasi, Bank Jatim Raih Indonesia Awards 2023

Karina Asta Widara , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |22:08 WIB
Tak Henti Lakukan Inovasi, Bank Jatim Raih Indonesia Awards 2023
(ketiga dari kiri) Direktur IT & Digital bankjatim Zulhelfi Abidin saat meraih penghargaan di Ajang Indonesia Award 2023 (foto. dok iNews Media Group/Rievta Ikhwan)
A
A
A

Jakarta- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) berhasil meraih penghargaan di ajang Indonesia Awards 2023. Bank Jatim diganjar penghargaan kategori Best BUMD Digital Innovation 'Excellent Award for Strategic Initiative Jconnect Pro'.

Penghargaan diterima langsung Direktur IT & Digital bankjatim Zulhelfi Abidin pekan ini. Ia menyatakan penghargaan pada bidang digital innovation ini akan menjadi pendorong semangat bagi seluruh Jatimers untuk terus mempertahankan kinerja terbaik. Tak hanya itu, penghargaan ini juga memotivasi untuk terus berinovasi demi mengakselerasi pertumbuhan bisnis dan memberi manfaat besar bagi shareholder maupun stakeholder bankjatim.

Direktur IT & Digital bankjatim Zulhelfi Abidin dalam sesi wawancara dengan wartawan usai menerima penghargaan penghargaan di ajang Indonesia Awards 2023 kategori Best BUMD Digital Innovation 'Excellent Award for Strategic Initiative Jconnect Pro' di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, (31/08/2023). Foto iNews Media Group/ Isra Triansyah

Zulhelfi juga menyatakan inovasi digital yang dilakukan pihaknya merupakan bagian dari komitmen untuk mencapai visi dan misi perusahaan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190478//new_year_2026-nSfO_large.jpg
Countdown Party Nuansa 80-an di ibis Jakarta Raden Saleh, Ada Voucher Menginap di Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/391/3190442//bernadya-yxZU_large.JPG
Panggung Soundrenaline Sana Sini di Jakarta Hadirkan Festival Musik dan Seni di Berbagai Lokasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/16/3190439//huawei_hadirkan_service_giving_season_2025-2vBl_large.jpg
Apresiasi Kebersamaan dengan Pelanggan, HUAWEI Hadirkan Service Giving Season 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/205/3190275//grup_musik_no_na_saat_tampil_di_spotify_wrapped_2025-JdAM_large.jpg
Spotify Wrapped 2025 Ungkap Artis hingga Podcast Favorit Pendengar Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/11/3190262//shopee_live_superstar_11_12_des_2025-VLTh_large.jpg
Artis dan Live Streamer Ini Pandu Shopee Live Superstar, Produk Terjual hingga 16 Kali Lipat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/11/3190235//simbolis_penyerahan_bantuan_oleh_vp_tjsl_pt_pelindo_terminal_petikemas-TSsl_large.jpeg
Pelindo Petikemas Terapkan Teknologi Terumbu Buatan APR, Dorong Wisata Karimunjawa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement