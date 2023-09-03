Tak Henti Lakukan Inovasi, Bank Jatim Raih Indonesia Awards 2023

(ketiga dari kiri) Direktur IT & Digital bankjatim Zulhelfi Abidin saat meraih penghargaan di Ajang Indonesia Award 2023 (foto. dok iNews Media Group/Rievta Ikhwan)

Jakarta- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) berhasil meraih penghargaan di ajang Indonesia Awards 2023. Bank Jatim diganjar penghargaan kategori Best BUMD Digital Innovation 'Excellent Award for Strategic Initiative Jconnect Pro'.

Penghargaan diterima langsung Direktur IT & Digital bankjatim Zulhelfi Abidin pekan ini. Ia menyatakan penghargaan pada bidang digital innovation ini akan menjadi pendorong semangat bagi seluruh Jatimers untuk terus mempertahankan kinerja terbaik. Tak hanya itu, penghargaan ini juga memotivasi untuk terus berinovasi demi mengakselerasi pertumbuhan bisnis dan memberi manfaat besar bagi shareholder maupun stakeholder bankjatim.

Direktur IT & Digital bankjatim Zulhelfi Abidin dalam sesi wawancara dengan wartawan usai menerima penghargaan penghargaan di ajang Indonesia Awards 2023 kategori Best BUMD Digital Innovation 'Excellent Award for Strategic Initiative Jconnect Pro' di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, (31/08/2023). Foto iNews Media Group/ Isra Triansyah

Zulhelfi juga menyatakan inovasi digital yang dilakukan pihaknya merupakan bagian dari komitmen untuk mencapai visi dan misi perusahaan.