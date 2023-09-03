Hindarkan Masyarakat dari Jeratan Pinjol, Pemkab Bandung Terima Penghargaan Indonesia Awards 2023

Bupati Bandung Dadang Supriatna pada malam penganugerahan Indonesia Award 2023 di Jakarta Concert Hall Tower, Jakarta iNews Tower, Kamis (31/08/2023). (foto: dok iNews Media Group)

JAKARTA - Prestasi kembali ditorehkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung. Kali ini, penghargaan Indonesia Awards 2023 berhasil diraih Pemkab Bandung pada kategori Excellent Award for Strategic Initiative Pinjaman Dana Bergulir. Penghargaan ini diserahkan kepada Bupati Bandung Dadang Supriatna pada malam penganugerahan Indonesia Awards 2023 di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Dadang menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada berbagai pihak yang terlibat hingga tercapainya prestasi ini. Menurutnya, Program Pinjaman Dana Bergulir merupakan salah satu upaya Pemkab Bandung untuk membantu masyarakat terhindar dari jeratan pinjaman online (pinjol).

“Saya sangat berterima kasih atas penghargaan ini kepada iNews Media Group. Menurut saya, penghargaan ini menjadi bukti bahwa ternyata Program Pinjaman Dana Bergulir ini sangat membantu dalam peningkatan perekonomian masyarakat karena bisa menghindarkan masyarakat dari jebakan pinjol dan bank emok,” katanya di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kamis (31/8/2022).

Penyerahan penghargaan Indonesia Awards 2023 dilaksanakan bersamaan dengan Peluncuran iNews Media Group di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kamis (31/8/2022). Turut hadir dalam acara tersebut, Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Managing Director and CFO iNews Rafael Utomo, Direktur Pemberitaan MNC Group Prabu Revolusi, Direktur Sales dan Marketing iNews Media Group Esmal Diansyah, Direktur Programming iNews Khoiril Alam, Programming, dan Production and Content Acquisitions Director MNC Vision Networks Endang Mayawati.

Acara ini juga dihadiri sejumlah menteri di antaranya, yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Ganjar Pranowo.