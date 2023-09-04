Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Ritual 7 Hari Cari Kesaktian di Pantai Parangkusumo, Kakek 60 Tahun Tewas

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |05:04 WIB
5 Fakta Ritual 7 Hari Cari Kesaktian di Pantai Parangkusumo, Kakek 60 Tahun Tewas
Korban tirakat cari kesaktian di pantai Parangkusumo (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Kematian seorang kakek bernama Jamsari warga Jalan Kartini Pegundan, Desa Kegundan Kecamatan Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah sangat tragis. Ia tewas mengenaskan saat menjalani ritual di Pantai Parangkusumo.

Berikut fakta-faktanya:

1. Ritual Cari Kesaktian

Kakek berumur 60 tahun ini tewas ketika sedang menjalani ritual mencari kesaktian di Kali Mati Pantai Parangkusumo Kalurahan Parangtritis Kretek Kabupaten Bantul, Jawa Tengah.

Peristiwa tersebut bermula ketika korban bersama tiga temannya tiba di Pantai Parangkusumo pada Minggu 27 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB lalu. Mereka sengaja datang ke Pantai Parangkusumo untuk menjalani ritual mencari kesaktian.

2. Ditemani 3 Orang 

Menurut Kapolsek Kretek AKP Haryanto, korban melakukan ritual tidak seorang diri karena ditemani 3 orang lainnya. Mereka berempat datang dari daerah yang sama yaitu Pemalang, Jawa Tengah.

"Mereka sudah sepekan menjalani ritual di Pantai Parangkusumo," ujar AKP Haryanto, Minggu 3 September 2023.

Haryanto mengatakan, korban kedapatan meninggal sekira pukul 18.00 WIB. Saat itu, rekan korban tak bisa menyelamatkan nyawanya. Korban langsung drop dan meninggal dunia sebelum dibawa ke rumah sakit.

Korban bersama tiga temannya tiba di Pantai Parangkusumo pada Minggu 27 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB lalu. Mereka sengaja datang ke Pantai Parangkusumo untuk menjalani ritual mencari kesaktian.

"Rombongan korban dari Pemalang tersebut terdiri dari 2 orang kakek termasuk korban dan dua orang pemuda,"terang dia.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/06/08/519/1711443/hiii-serem-warga-surabaya-dihebohkan-dengan-pocong-diduga-begal-KzBs1shDQp.jpg
Hiii Serem.. Warga Surabaya Dihebohkan dengan "Pocong" Diduga Begal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/03/31/510/1655070/menyeramkan-sarno-tiba-tiba-berada-di-atas-bukit-saat-terbangun-di-tengah-malam-BIRzirzc7y.jpg
Menyeramkan, Sarno Tiba-Tiba Berada di Atas Bukit saat Terbangun di Tengah Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/10/10/338/1510384/batu-berbentuk-payudara-yang-dipercaya-membawa-kesuburan-9hP404Orzz.jpg
Batu Berbentuk Payudara yang Dipercaya Membawa Kesuburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/12/13/340/911632/6bdzxmn30X.jpg
Sepasang Jenglot di Pantai Jimbaran Gegerkan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/02/06/340/570547/u1uzFLzPss.jpg
Penghisap Darah 20 Kambing Diduga Binatang Buas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2011/09/13/338/502284/7cHSRC2pXM.jpg
Cerita Penampakan Siswi SMK Korban KRL Hebohkan Lenteng Agung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement