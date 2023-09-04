5 Fakta Ritual 7 Hari Cari Kesaktian di Pantai Parangkusumo, Kakek 60 Tahun Tewas

JAKARTA – Kematian seorang kakek bernama Jamsari warga Jalan Kartini Pegundan, Desa Kegundan Kecamatan Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah sangat tragis. Ia tewas mengenaskan saat menjalani ritual di Pantai Parangkusumo.

Berikut fakta-faktanya:

1. Ritual Cari Kesaktian

Kakek berumur 60 tahun ini tewas ketika sedang menjalani ritual mencari kesaktian di Kali Mati Pantai Parangkusumo Kalurahan Parangtritis Kretek Kabupaten Bantul, Jawa Tengah.

Peristiwa tersebut bermula ketika korban bersama tiga temannya tiba di Pantai Parangkusumo pada Minggu 27 Agustus 2023 pukul 20.00 WIB lalu. Mereka sengaja datang ke Pantai Parangkusumo untuk menjalani ritual mencari kesaktian.

2. Ditemani 3 Orang

Menurut Kapolsek Kretek AKP Haryanto, korban melakukan ritual tidak seorang diri karena ditemani 3 orang lainnya. Mereka berempat datang dari daerah yang sama yaitu Pemalang, Jawa Tengah.

"Mereka sudah sepekan menjalani ritual di Pantai Parangkusumo," ujar AKP Haryanto, Minggu 3 September 2023.

Haryanto mengatakan, korban kedapatan meninggal sekira pukul 18.00 WIB. Saat itu, rekan korban tak bisa menyelamatkan nyawanya. Korban langsung drop dan meninggal dunia sebelum dibawa ke rumah sakit.

"Rombongan korban dari Pemalang tersebut terdiri dari 2 orang kakek termasuk korban dan dua orang pemuda,"terang dia.