HOME NEWS NASIONAL

Ketika Tokoh PKI Musso Ciut Ditantang oleh Haji Hasan Gipo

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |07:08 WIB
Ketika Tokoh PKI Musso Ciut Ditantang oleh Haji Hasan Gipo
Tokoh PKI, Musso (foto: dok ist)
A
A
A

MUSSO, tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) sempat ditinggal oleh Kiai Abdul Wahab saat berdebat tentang Tuhan. Kemudian, digantikan Haji Hasan Gipo, Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang pertama mendampingi K.H. Hasyim Asyari.

Haji Hasan merupakan sosok yang terkenal sebagai tokoh serba bisa. Apapun siap diladeninya, baik secara halus maupun kasar, seperti dilansir dari Nu Online.

Musso pun ditantang oleh Haji Hasan untuk menghampiri jalan kereta api Surabaya-Batavia di dekat Krian (antara Surabaya-Mojokerto). Di sana, keduanya menantikan kereta api ekspres lewat.

Kemudian, keduanya harus meletakkan batang leher masing-masing di atas rel agar digilas kereta api hingga tubuh hancur berkeping-keping.

Dengan jalan tersebut. mereka akan memperoleh keyakinan ‘ainul yaqin haqqul yaqin – tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta’ala…! Musso pun ciut. Dia tak berani meladeni tantangan Haji Hasan.

(Awaludin)

      
