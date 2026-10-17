Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Asap Karhutla Sudah Masuk Jakarta, Banten hingga Jabar

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 17 Oktober 2026 |07:26 WIB
Asap Karhutla Sudah Masuk Jakarta, Banten hingga Jabar
Ilustrasi asap karhutla (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA — Sebaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terdeteksi telah mencapai sejumlah wilayah di Pulau Jawa bagian barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat asap tersebut tidak hanya masuk ke DKI Jakarta, tetapi juga terdeteksi di Banten dan Jawa Barat.

“Kalau kita lihat dari citra (satelit) sebaran asap wilayah Indonesia yang dirilis BMKG, itu hasil deliniasi terdeteksi asap yang sudah masuk ke wilayah Banten, maupun Jawa Barat, ataupun di Jakarta sendiri,” kata Sekretaris Utama BMKG, Guswanto, Sabtu (17/10/2026).

Guswanto menjelaskan, asap yang terdeteksi di wilayah Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta berasal dari kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Sementara itu, sebaran asap dari kebakaran di wilayah Merauke dan Papua Selatan terpantau mencapai Maluku.

“Iya, kalau dilihat dari gambar citra satelit yang tadi saya kirimkan, itu kan ada dua kelompok deliniasi, ya. Deliniasi yang pertama, yang garis putus-putus warna pink, itu adalah kebakaran hutan yang dari Merauke ataupun Papua Selatan, itu hanya berkisar sampai Maluku. Sedangkan yang di sekitaran Kalimantan sama Sumatera, itu tersebar di Kalimantan, Sumatera, sama sedikit bagian ke Banten, Jawa Barat, maupun DKI,” jelas Guswanto.

Menurut Guswanto, pergerakan asap tersebut dipengaruhi pola angin yang secara umum bertiup dari timur-tenggara menuju barat laut-utara. “Kalau saya lihat, baru dari seluruh citra satelit, baru hari ini. Kemarin sore juga belum,” ucap Guswanto.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/337/3248237/karhutla-yo3x_large.jpg
Viral Lubang Api Bawah Tanah di Karhutla, Ini Penjelasan BNPB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/16/337/3248208/karhutla-kU7u_large.jpg
BMKG Catat 1.297 Titik Panas, Asap Terdeteksi di Sumatera, Kalimantan hingga Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/337/3247823/polri-qWAz_large.jpg
Selain Korporasi, Polri Tetapkan 223 Tersangka Perorangan Terkait Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/337/3247815/kemenkes-bv9Z_large.jpg
Kemenkes Catat Lebih 200 Ribu Kasus ISPA Imbas Karhutla, 63 Ribu Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/337/3247812/karhutla-NXdF_large.jpg
Breaking News! Polri Tetapkan 9 Korporasi Jadi Tersangka Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/337/3247513/menko_polkam-LKRe_large.jpg
Karhutla Belum Jadi Bencana Nasional, Menko Dudung: Kita Mampu Tangani
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement