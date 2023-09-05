Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

SIG dan Pemprov Jawa Timur Kolaborasi dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Jawa Timur

Imam Rachmawan , Jurnalis-Selasa, 05 September 2023 |18:43 WIB
SIG dan Pemprov Jawa Timur Kolaborasi dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Jawa Timur
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) bersama Direktur Utama SIG Donny Arsal (kanan), menandatangi Nota Kesepahaman tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Wilayah Jawa Timur. (Foto: dok. SIG)
JAKARTA – Dinilai memiliki kompetensi di bidang lingkungan hidup, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menggandeng PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) dalam kerja sama Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Wilayah Jawa Timur.

Kolaborasi dalam lingkup upaya pengendalian pencemaran air limbah, pengendalian pencemaran sampah domestik, perbaikan wilayah kawasan di sempadan sungai, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, edukasi tentang lingkungan kepada masyarakat, ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Direktur Utama SIG, Donny Arsal pada acara puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 di Batalyon ARMED 1/ Roket Singosari, Malang, pada Senin (4/9/2023).

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, saat ini dunia sedang menghadapi potensi krisis energi. Kondisi ini membuat pemanfaatan sampah sebagai sumber energi terbarukan (waste-to-energy) menjadi semakin mendesak. Melalui inisiatif tersebut, penggunaan fosil untuk menjadi sumber energi diharapkan dapat semakin dikurangi.

“Dunia sedang menyoroti bagaimana kita bisa melakukan 3R (recycle, reduce, reuse) dari sampah plastik menjadi energi atau menjadi sesuatu yang produktif. Oleh karena itu saya berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi maksimal untuk menjaga alam dan memberikan daya dukung lingkungan yang baik. Jangan pernah berhenti untuk menjaga alam. Melindungi alam kita dan melindungi hutan kita,” kata Khofifah Indar Parawansa.

Direktur Utama SIG, Donny Arsal (kedua kiri) dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa (kelima kiri) bersama perwakilan perusahaan, usai penandatanganan Nota Kesepahaman. (Foto: dok. SIG)

Direktur Utama SIG, Donny Arsal mengatakan, menjaga kelestarian lingkungan merupakan kewajiban seluruh komponen bangsa. Sebagai perusahaan yang beroperasi di wilayah Jawa Timur, SIG mendukung upaya Pemprov Jawa Timur dalam merawat lingkungan agar tetap lestari sehingga menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk ditinggali bahkan untuk generasi yang akan datang.

Inisiatif ini sejalan dengan pilar keberlanjutan SIG, yaitu Perlindungan Terhadap Lingkungan.

“Sebagai perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan, salah satu upaya kami untuk mewujudkan komitmen dalam pengelolaan lingkungan adalah melalui implementasi prinsip ekonomi sirkular yang berfokus pada pengelolaan bahan baku, energi, emisi, air limbah, serta efisiensi penggunaan air bersih,” kata Donny Arsal.

