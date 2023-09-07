Hutan Hujan Tropis Sambut Kedatangan Kepala Negara dan Delegasi ASEAN

Pada gelaran KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Jakarta, kedatangan para pimpinan negara disambut Presiden Jokowi beserta Ibu Negara Iriana di area bernuansa hutan hujan tropis di lobi JCC. (Foto: dok. Kominfo)

JAKARTA – Layaknya beberapa kegiatan internasional di Tanah Air, branding dan beautifikasi venue acara dipersiapkan sedemikian rupa. Itu merupakan bagian dari upaya mendesain pengalaman (experiential branding) bagi seluruh peserta dan tamu undangan demi memperkuat nation branding Indonesia di mata internasional.

Pada gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN yang berlangsung di Jakarta, 5-7 September 2023, kedatangan para pimpinan negara, baik negara-negara anggota ASEAN maupun negara lain yang merupakan mitra dan pimpinan negara sebagai wakil dari organisasi internasional, disambut Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Jokowi di area bernuansa hutan hujan tropis di lobi Jakarta Convention Center (JCC).

BACA JUGA: Ini Sosok Pemilik Hutan Kota Plataran Tempat Gala Dinner KTT ASEAN 2023

Di hutan yang dilatari layar besar bergambar Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Selasa (5/9/2023), sekitar pukul 09.00 WIB, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana tampak menerima kedatangan para tamu dari negara tetangga. Tampak keduanya menyalami para wakil negara yang hadir dan juga melakukan foto bersama di area hutan itu.

Dalam konsep mendesain pengalaman, area penyambutan memang menjadi salah satu titik penting. Di mana, itu menjadi "pengalaman pertama" bagi para tamu undangan dalam berkegiatan di Indonesia.

"Di titik inilah, keunikan dan suasana batin dapat mulai dibangun, yang diharapkan membawa dampak positif bagi keseluruhan penyelenggaraan KTT," kata Elwin Mok, selaku Visual Creative Consultant KTT ke-43 ASEAN 2023.