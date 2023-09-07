Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Hutan Hujan Tropis Sambut Kedatangan Kepala Negara dan Delegasi ASEAN

Imam Rachmawan , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |13:47 WIB
Hutan Hujan Tropis Sambut Kedatangan Kepala Negara dan Delegasi ASEAN
Pada gelaran KTT ke-43 ASEAN yang berlangsung di Jakarta, kedatangan para pimpinan negara disambut Presiden Jokowi beserta Ibu Negara Iriana di area bernuansa hutan hujan tropis di lobi JCC. (Foto: dok. Kominfo)
A
A
A

JAKARTA – Layaknya beberapa kegiatan internasional di Tanah Air, branding dan beautifikasi venue acara dipersiapkan sedemikian rupa. Itu merupakan bagian dari upaya mendesain pengalaman (experiential branding) bagi seluruh peserta dan tamu undangan demi memperkuat nation branding Indonesia di mata internasional.

Pada gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN yang berlangsung di Jakarta, 5-7 September 2023, kedatangan para pimpinan negara, baik negara-negara anggota ASEAN maupun negara lain yang merupakan mitra dan pimpinan negara sebagai wakil dari organisasi internasional, disambut Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Jokowi di area bernuansa hutan hujan tropis di lobi Jakarta Convention Center (JCC).

Di hutan yang dilatari layar besar bergambar Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Selasa (5/9/2023), sekitar pukul 09.00 WIB, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana tampak menerima kedatangan para tamu dari negara tetangga. Tampak keduanya menyalami para wakil negara yang hadir dan juga melakukan foto bersama di area hutan itu.

Dalam konsep mendesain pengalaman, area penyambutan memang menjadi salah satu titik penting. Di mana, itu menjadi "pengalaman pertama" bagi para tamu undangan dalam berkegiatan di Indonesia.

"Di titik inilah, keunikan dan suasana batin dapat mulai dibangun, yang diharapkan membawa dampak positif bagi keseluruhan penyelenggaraan KTT," kata Elwin Mok, selaku Visual Creative Consultant KTT ke-43 ASEAN 2023.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/1/3191266//ilustrasi_galon_lanjut_usia-IAS3_large.jpg
KKI dan BPKN Imbau Konsumen Tolak dan Laporkan Peredaran Galon Lanjut Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/11/3191159//kata_kreatif-SGrp_large.jpg
Penetapan KaTa Kreatif 2025, Menteri Ekraf Dorong Tiap Kota Punya Subsektor Unggulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/11/3191121//ilustrasi_membeli_kendaraan_baru-TIJo_large.jpg
Beli Kendaraan Baru? Ini Prosedur Pembayaran BBNKB yang Harus Diketahui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/11/3191116//founder_nawla_alwan_abdul_zaki-AdIE_large.jpeg
Sukses Berkarya Sebelum 30, UMKM Nawla Rajut Mimpi di Usia Muda bersama Shopee
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/11/3191016//ilustrasi_hibah_kendaraan-eazZ_large.jpg
Kendaraan Hibah Tidak Wajib BBNKB? Begini Kebijakan Resmi Pemprov DKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/482/3190891//biaya_operasi_lasik-jBzr_large.jpg
Berapa Biaya Operasi Lasik? Berikut Rincian Lengkapnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement