KTT Ke-43 ASEAN Resmi Ditutup, Indonesia Konkretkan ASEAN Sebagai Epicentrum of Growth

JAKARTA– Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN memberikan optimisme dan energi positif negara-negara Asia Tenggara dan para mitranya.

Demikian diungkapkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat menutup KTT ke-43 ASEAN di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Kamis (7/9/2023) sore.

Presiden RI Jokowi pun menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pemimpin negara dan undangan yang hadir.

"Selama tiga hari ini, 12 pertemuan KTT telah diselenggarakan dan telah menghasilkan 90 dokumen outcome dan sejumlah kesepakatan-kesepakatan konkret dengan mitra. Selama pertemuan, saya menangkap optimisme dan energi positif dari seluruh yang hadir. Jujur saya katakan, ini menguatkan harapan, ini menguatkan semangat, untuk terus melanjutkan perjuangan mewujudkan kawasan yang damai, kawasan yang stabil, dan kawasan yang sejahtera," kata Presiden Jokowi.

KTT ke-43 ASEAN dikatakannya juga turut menjadi momentum makin mengukuhkan kawasan Indo-Pasiifik sebagai teater perdamaian dan inklusivitas. “Itu adalah fondasi kunci yang akan mengantarkan ASEAN ke masa depan yang lebih baik untuk rakyat dan untuk dunia,” katanya.