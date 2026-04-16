Fenomena Langka! Puluhan Ribu Lebah "Serbu" Kota di Israel

NETIVOT - Puluhan ribu lebah dilaporkan menyerbu pusat perbelanjaan dan kawasan permukiman di Netivot, wilayah selatan Israel, pada Rabu 15 April 2026 waktu setempat. Kejadian ini membuat warga panik dan memaksa sejumlah toko menutup operasional lebih awal.

Dilansir dari trtworld, Kamis (16/4/2026). Otoritas setempat segera mengeluarkan peringatan darurat, mengimbau warga untuk tetap berada di dalam rumah serta menutup pintu dan jendela guna menghindari kemungkinan serangan lebah.

Dan berdasarkan laporan media Ibrani, kawanan lebah dalam jumlah besar terlihat menyelimuti berbagai area, mulai dari jalanan, kendaraan, hingga fasilitas umum. Kondisi tersebut menciptakan suasana mencekam sekaligus mengganggu aktivitas warga.

Pemerintah kota menegaskan agar masyarakat tidak mendekati atau mengganggu kawanan lebah tersebut.

"Kami meminta seluruh warga untuk tetap berada di dalam ruangan dan menghindari area komersial hingga situasi dapat dikendalikan oleh para ahli," demikian pernyataan resmi otoritas setempat.