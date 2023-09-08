Tahun 2024 Pemkab Bone Bolango Mulai Terapkan KKPD, Ini Ketentuannya!

Bupati Hamim Pou saat menandatangani Perjanjian Kerjasama Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dengan BSG Tahun 2023

Manado-Pemerintah Kabupaten Bone Bolango pada Januari 2024 akan mulai menerapkan atau memberlakukan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

Hal ini disampaikan Bupati Bone Bolango, Hamim Pou pada Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dengan BSG Tahun 2023 di Swiss-Bellhotel Maleosan Manado, pada Kamis (7/9/2023).

BACA JUGA:

Bupati Hamim mengatakan pemberlakuan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) tahun 2024 ini merupakan suatu keniscayaan yang harus diterima dan dipahami oleh seluruh ASN Bone Bolango. Ia mengungkapkan ketentuan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) ini tidak bisa melebihi pagu serta tidak disalahgunakan.

"Penggunaan KKPD ini perlu ke hati-hatian dan harus diterapkan karena semuanya sekarang sudah serba non tunai dan digitalisasi,"tutur Hamim.

Bupati Bone Bolango dua periode itu berharap dengan pemberlakuan KKPD ini akan bisa mengefektifkan, mengefesiensikan, dan mempercepat segala transaksi keuangan di Kabupaten Bone Bolango.

(Fitria Dwi Astuti )