Terapkan Strategi Jitu, Arab Saudi Catat Penurunan Signifikan Kematian Akibat Kecelakaan Lalin

RIYADH - Arab Saudi mencatat penurunan signifikan kematian akibat kecelakaan lalu lintas di Kerajaan tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data yang diumumkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dalam lima terakhir, jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas di Arab Saudi menurun sebesar 35%, dari 9311 pada 2016 menjadi 6651 pada 2021

Pencapaian Saudi terutama berkontribusi dalam mewujudkan tujuan global mengurangi kematian di jalan raya sebesar (50%) pada akhir Dekade Kedua Aksi Keselamatan Jalan PBB tahun 2021-2030, demikian dilansir dari kantor berita resmi Kerajaan, Saudi Press Agency (SPA).

Ini juga sesuai dengan tujuan Visi Kerajaan 2030, dalam implementasi arahan kepemimpinan Saudi dan dukungan tak terbatasnya terhadap upaya otoritas terkait di Komite Menteri Keselamatan Lalu Lintas.

Arab Saudi telah mengembangkan metodologi untuk menindaklanjuti indikator kematangan kinerja strategis dengan menetapkan target tahunan yang berdampak langsung pada indikator kematangan untuk mencapai target strategis tahunan yang disetujui untuk mengurangi kematian per 100.000 orang.

(Rahman Asmardika)