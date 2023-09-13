Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kapal Pesiar Mewah Membawa 206 Penumpang Kandas di Greenland

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |18:29 WIB
Kapal Pesiar Mewah Membawa 206 Penumpang Kandas di Greenland
Kapal Pesiar Ocean Explorer yang membawa 205 penumpang kandas di Alpefjord, Greenland, 12 September 2023. (Foto: Angkatan Udara Denmark/Komando Artik via Reuters)
A
A
A

KOPENHAGEN - Sebuah kapal pesiar mewah yang membawa 206 orang kandas di Greenland timur yang terpencil dan membutuhkan bantuan terdekat melalui laut beberapa hari lagi, kata Komando Gabungan Arktik (JAC) militer Denmark pada Selasa, (12/9/2023).

Ocean Explorer kandas pada Senin, (11/9/2023) di Alpefjord di taman nasional sekira 1.400 km timur laut ibu kota Greenland, Nuuk, kata JAC dalam sebuah pernyataan.

Tidak ada laporan korban luka, kata JAC.

"Kapal pesiar yang bermasalah di taman nasional jelas mengkhawatirkan. Bantuan terdekat jauh, unit kami jauh, dan cuaca bisa sangat tidak mendukung," kata kepala operasi JAC, Komandan Brian Jensen, dalam pernyataannya yang dilansir Reuters.

“Namun, dalam situasi khusus ini, kami tidak melihat adanya bahaya langsung terhadap kehidupan manusia atau lingkungan, dan hal ini cukup meyakinkan,” tambahnya.

Juru bicara operator kapal pesiar Australia Aurora Expeditions mengatakan dalam pernyataan melalui email bahwa semua orang di kapal dalam keadaan selamat dan sehat.

(Rahman Asmardika)

      
