HOME NEWS INTERNATIONAL

Mengenal Putra Mahkota Frederik, Pengganti Ratu Denmark yang Mengundurkan Diri

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 01 Januari 2024 |15:45 WIB
Mengenal Putra Mahkota Frederik, Pengganti Ratu Denmark yang Mengundurkan Diri
Mengenal Putra Mahkota Frederik yang menggantikan Ratu Denmark usai mengundurkan diri (Foto: Instagram)
DENMARK - Warga Denmark diberi kejutan pada Malam Tahun Baru saat Ratu Margrethe II mengumumkan pengunduran dirinya.

Satu-satunya ratu yang berkuasa di dunia dan raja yang paling lama menjabat di Eropa akan mengundurkan diri pada 14 Januari, yang merupakan 52 tahun sejak ia menjadi ratu.

“Saya akan menyerahkan tahta kepada putra saya, Putra Mahkota Frederik,” terangnya saat mengumumkan secara langsung di TV.

Tapi apa yang kita ketahui tentang calon raja Denmark itu?

Putra Mahkota Frederik dikenal di Denmark sebagai seorang pangeran partai pada awal 1990-an. Namun persepsi tersebut mulai berubah setelah ia lulus dari Universitas Aarhus pada 1995 dengan gelar master dalam ilmu politik. Dia adalah bangsawan Denmark pertama yang menyelesaikan pendidikan universitas.

Selama masa studinya ia menghabiskan waktu di Harvard di Amerika Serikat, di mana ia mendaftar dengan nama samaran Frederik Henriksen.

Dia kemudian bertugas di angkatan laut Denmark, di mana dia dijuluki "Pingo" - yang menurut Mail diperoleh setelah pakaian selamnya terisi air selama kursus scuba diving dan dia harus berjalan seperti penguin.

Pria berusia 55 tahun ini terkenal sebagai seorang pemberani, dengan ikut serta dalam ekspedisi ski selama empat bulan melintasi Greenland pada 2000. Dia dirawat di rumah sakit karena kecelakaan kereta luncur dan skuter.

“Saya tidak ingin mengurung diri di dalam benteng. Saya ingin menjadi diri saya sendiri, seorang manusia,”terangnya, bersikeras bahwa ia akan tetap berpegang pada hal itu bahkan setelah naik takhta.

