Siaran Langsung di TV, Ratu Denmark Umumkan Turun Takhta Lewat Pidato Tahun Baru

Ratu Denmark mengundurkan diri saat pidato tahun baru di TV (Foto: AP)

DENMARK - Ratu Denmark Margrethe II mengumumkan pengunduran dirinya yang mengejutkan dalam pidato tahun baru di televisi.

Dia akan secara resmi mengundurkan diri pada 14 Januari, yang merupakan 52 tahun sejak dia menjadi ratu.

“Saya akan menyerahkan tahta kepada putra saya, Putra Mahkota Frederik,” terangnya.

Ratu berusia 83 tahun ini adalah satu-satunya ratu yang berkuasa di dunia dan raja terlama di Eropa, yang naik takhta setelah kematian ayahnya, Raja Frederik IX pada 1972.

Dia mengungkapkan keputusan itu diambil setelah masa refleksi pasca operasi punggungnya pada awal 2023.

“Operasi ini secara alami memunculkan pemikiran tentang masa depan – apakah sudah tiba waktunya untuk menyerahkan tanggung jawab kepada generasi berikutnya,” katanya.

“Saya telah memutuskan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat,” tambahnya, dan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Denmark atas dukungan mereka selama bertahun-tahun.

Perdana Menteri (PM) Mette Frederiksen berterima kasih kepada ratu atas jasanya.

“Atas nama seluruh penduduk, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Ratu atas dedikasi seumur hidup dan upaya tak kenal lelahnya untuk Kerajaan,” katanya dalam sebuah pernyataan.