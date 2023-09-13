Bobol Plafon Tahanan, Napi Lapas Begkalis Kabur

PEKANBARU - Seorang tahanan Lapas Kelas II Bengkalis, Riau kabur dari sel. Narapidana (napi) yang kabur itu adalah Syamsul Arifin (36) degan kasus pencurian.

Syamsul Arifin kabur pada 13 September 2023 dini hari. Saat ini petugas masih dilakukan pencarian terhadap napi tersebut.

"Tahanan yang kabur ini merupakan terpidana kasus pencurian," ucap Kepala Lapas Bengkalis M Lukman Rabu (13/9/2023).

Informasi yang dihimpun bahwa Syamsul Arifin kabur melalui plafon tahanan. Dengan memanfaatkan kelengahan petugas sipir Lapas Bengkalis, diapun berhasil melarikan diri dari penjara.

"Tahanan tersebut merupakan penghuni Blok C," tukasnya.

Lukman memaparkan bahwa Syamsul Arifin merupakan warga binaan kasus pencurian yang divonis hukuman selama lima tahun penjara dan baru dijalani hukuman selama tujuh bulan.

"Mudah mudahan segera ditangkap," harapnya.

(Khafid Mardiyansyah)