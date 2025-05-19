Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

11 Tahanan Kabur, Kapolda Herimen Geram Copot Kasat Narkoba dan Kabag Ops Polres Kampar

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Senin, 19 Mei 2025 |19:42 WIB
11 Tahanan Kabur, Kapolda Herimen Geram Copot Kasat Narkoba dan Kabag Ops Polres Kampar
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan
A
A
A

PEKANBARU  -  Sebanyak 11 tahanan kabur dari penjara Mapolres Kampar, Riau beberapa waktu lalu. Buntut dari insiden ini Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mencopot jabatan dua perwira Polres Kampar.

Pencopotan itu melalui Surat Telegram Kapolda Riau Nomor ST/409/V/KEP./2025 tertanggal 18 Mei 2025. Kapolda yang akrab dipanggil Herimen ini memindahkan dua perwira yakni Kompol Rifendi, yang sebelumnya menjabat Kabag Ops Polres Kampar.

Dia ditarik ke Polda Riau ke jabatan baru sebagai Kaur Produk Kreatif di Subbid Multimedia Bid Humas Polda Riau.  Kemudian jabatan Kabag Ops Polres Kampar segera diisi oleh Kompol Romi Irwansyah dari Ditreskrimsus Polda Riau.

Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Kampar, AKP Era Maifo, turut dimutasi. Sebagai pengganti, AKP Markus Timbul Sinaga dari Polresta Pekanbaru.

Wakapolda Riau, Brigjen Jossy Kusumo menegaskan, kebijakan mutasi ini merupakan bentuk komitmen Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan dalam menjaga profesionalisme dan akuntabilitas internal kepolisian.

Selain sebagai bentuk evaluasi atas peristiwa yang terjadi, langkah ini juga bertujuan untuk memastikan pelayanan masyarakat dan pemeliharaan kamtibmas tidak terganggu.

“Tidak boleh ada kekosongan kendali di lapangan, apalagi ketika sejumlah pejabat tengah menjalani pemeriksaan oleh Bid propam. Organisasi harus tetap berjalan dan publik harus tetap dilayani,” ujar Wakapolda Riau, Senin (19/5/2025).

Selain itu, penguatan pengawasan terhadap ruang tahanan Polres Kampar juga dilakukan melalui penunjukan Ipda Hazli Murham sebagai pejabat yang diarahkan menjadi Kasat Tahti Polres Kampar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/340/3158545//herry-ewyj_large.jpg
Riau Masih Waspada Karhutla, 9 Titik Api Aktif Terdeteksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/340/3158279//kapolda_riau_irjen_herry_heryawan-kW3p_large.jpg
Bongkar Mafia Beras! Polda Riau Ungkap Kasus Beras Oplosan Bermerek, 9 Ton Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/340/3157287//pemerintah-E65L_large.jpg
Tangkap 44 Tersangka Karhutla, Jenderal Herimen: Tidak Ada Ampun untuk Pembakar Hutan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/337/3155100//polri-XKI2_large.jpg
Jenderal Herimen Gaungkan Kepolisian Hijau Lewat Misi Ekologis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/340/3154789//kapolri_jenderal_listyo_sigit_terima_anugerah_adat_ingatan_budi_di_pekanbaru-DJWK_large.jpg
Terima Anugerah Adat 'Ingatan Budi', Kapolri: Setiap Langkah Pengabdian Harus Berakar pada Nilai Luhur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/340/3149811//kapolda_riau_irjen_herry_heryawan-QRl2_large.jpg
Polda Riau Buka Peluang Tersangka Perambahan Tesso Nilo Bertambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement