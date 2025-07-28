Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Riau Masih Waspada Karhutla, 9 Titik Api Aktif Terdeteksi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |10:46 WIB
Riau Masih Waspada Karhutla, 9 Titik Api Aktif Terdeteksi
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan/Foto: Dok Okezone
JAKARTA — Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan melaporkan bahwa masih terdapat 21 titik panas (hotspot) kategori sedang yang terdeteksi di wilayah Riau. Guyuran hujan semalam belum bisa memadamkan api di seluruh titik. 

“Alhamdulillah tadi malam hujan. Namun, dari aplikasi Lancang Kuning milik Polda Riau, kami mendeteksi masih ada 21 hotspot kategori medium,” ujar Herry dalam rapat monitoring karhutla bersama Menteri Kehutanan yang disiarkan melalui YouTube BNPB, Senin (28/7/2025).

Selain itu, sembilan titik telah terverifikasi sebagai titik api (fire spot). Sebarannya berada di Pelalawan 1 titik, Bengkalis (3), Kepulauan Meranti (4 titik), dan Rokan Hulu (1 titik).

Sebagai langkah mitigasi, Polda Riau melakukan inventarisasi sarana pendukung pengendalian kebakaran. Terdapat 1.102 embung, 1.099 di antaranya dalam kondisi baik. 1.138 sekat kanal, 980 dalam kondisi baik, 199 sumur air tanah dalam, dan 276 menara pantau api yang digunakan untuk pengawasan visual.

Herry menambahkan pengecekan dan pengisian ulang embung akan dilakukan sesuai prediksi BMKG, yang menyebut potensi peningkatan kekeringan pada Agustus.


 

(Fetra Hariandja)

      
