15 Kendaraan Tak Lulus Uji Emisi di Jaktim

JAKARTA - Polisi bersama dinas lingkungan hidup (DLH) DKI Jakarta melakukan uji emisi kendaraan di Jl. Taman Mini (Depan Masjid At Tin), Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, pada Kamis (14/9/2023). Sebanyak 146 kendaraan melakukan uji emisi.

Kanit Lantas Polsek Makasar, AKP Eko Aprihanto mengatakan, 15 kendaraan tidak lolos uji emisi. Pengendara yang datang tidak dikenakan biaya selama proses uji emisi gas buang kendaraan ini berlangsung.

"Hari ini anggota bersama DLH melakukan uji emisi kendaraan, total ada 146 kendaraan, baik sepeda motor ataupun mobil," ucap Eko saat dikonfirmasi wartawan.

Lebih rinci, dirinya mengatakan, untuk kendaraan roda dua sebanyak 86. Dinyatakan lulus 79, sementara 7 tidak lulus.