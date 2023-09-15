Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kujungi Stand HSU di Pameran Kriyanusa 2023, Ibu Iriana Pesan Pasarkan Hasil Produk Secara Online

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |15:19 WIB
Kujungi Stand HSU di Pameran Kriyanusa 2023, Ibu Iriana Pesan Pasarkan Hasil Produk Secara Online
Foto: Dok Pemkab Hulu Sungai Utara
A
A
A

AMUNTAI-Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Hulu Sungai Utara (HSU) menghadirkan berbagai produk kerajinan di ajang Pameran Kerajinan Nusantara (Kriyanusa) 2023 yang dihelat di JCC Senayan Jakarta dari 13 - 17 September 2023.

Pameran yang diselenggarakan oleh Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) bersama dengan Kementerian Kominfo, bertemakan "Kriya Unggul, Indonesia Maju" dibuka secara resmi oleh Ibu Negara Iriana Jokowi, pada Rabu (13/9/2023).

Sesaat setelah membuka pameran, Iriana Jokowi yang didampingi oleh beberapa isteri menteri melakukan kunjungan kebeberapa stan pameran, diantaranya stan Dekranasda Kabupaten HSU. Dan dalam kesempatan itu Ibu Negara Iriana sempat membeli hasil kerajinan eceng gondok berupa tikar.

 BACA JUGA:

Selain itu, Iriana sempat berpesan agar dalam hal pemasaran produk hendaknya juga dilakukan secara online, seperti yang diungkapkan Zainal Fuad, pengurus Dekranasda HSU.

"Tadi Ibu Negara Iriana meminta dalam hal pemasaran hendaknya dilakukan secara online," ungkap Fuad.

Adapun dalam kesempatan ini Dekranasda HSU, Kata Fuad, menampilkan berbagai kerajinan berbahan dasar purun, eceng gondok, lupu (rotan merah) serta kain sasirangan khas Amuntai.

