Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Ringkus Oknum PNS Sebar Foto Alat Kelamin ke Mahasiswi

Azhari Sultan , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |00:06 WIB
Polisi Ringkus Oknum PNS Sebar Foto Alat Kelamin ke Mahasiswi
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAMBI - Akibat perbuatannya yang tidak senonoh kepada seorang mahasiswi Jambi, oknum pegawai bagian protokol Pemerintah Provinsi Jambi berinisial Zh ditangkap polisi.

Dia diamankan usai mengirim foto alat kelaminnya ke mahasiswi tersebut. Akibatnya, pelaku diduga melanggar UU Pornografi.

"Benar (ada penangkapan). Ada oknum PNS Provinsi dibagian protokol," ungkap Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Indar Wahyu, Rabu (20/9/2023).

Merasa dilecehkan, korban yang diketahui mahasiswi berusia 23 tahun itu tidak terima dengan perbuatan pelaku.

"Korban merasa dirugikan dan dilecehkan sehingga melapor ke pihak kepolisian," jelas Indar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
ASN jambi Pornografi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3193049//pns-pjcM_large.jpg
4 Fakta Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193270//asn_pemprov_dki_jakarta-RbW1_large.jpg
Usai Libur Tahun Baru, 99% ASN Pemprov DKI Jakarta Masuk Kantor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/624/3192850//guru-5VUb_large.jpg
Kisah Guru Nur Aini yang Dipecat Usai Viral Ngeluh Jarak Sekolah 114 Km PP dari Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192604//cpns-2JGm_large.png
Rekrutmen CPNS 2026 Apakah Akan Dibuka?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192430//menpan_rb-VOkm_large.jpeg
Menpan RB Temui Purbaya, Bahas Kenaikan Gaji PNS?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191356//gaj_pensiunan_pns-8mDr_large.jpg
Gaji Pensiunan PNS Januari 2026 Apakah Naik? Ini Faktanya 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement