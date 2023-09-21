Beri Kuliah Umum, Danlantamal IX Edukasi Mahasiswa IAKN tentang Kelautan dan Kemaritiman

JAKARTA - Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IX Ambon Brigjen TNI (Mar) Said Latuconsina memberikan edukasi tentang kemaritiman kepada mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon melalui kuliah umum, Rabu 20 September 2023.

Kuliah umum yang digelar di Auditorium IAKN tersebut dibuka dengan sambutan dari Rektor IAKN, Rumahuru. Ia menyampaikan rasa bangganya karena seorang Putra Maluku menjadi Komandan Lantamal IX Ambon.

Dengan mengusung tema “Menuju Indonesia Emas 2045 Bergerak dari Timur Indonesia”, Danlantamal IX selaku narasumber dalam materinya menyampaikan tentang Indonesia Emas 2045 dalam Perspektif Kemaritiman khususnya di Maluku. Dalam hal ini, Brigjen Said Latuconsina memaparkan apa saja potensi kemaritiman yang ada di Provinsi Maluku guna menyongsong Indonesia Emas 2045.

Dijelaskan juga, guna Maluku Menyongsong Indonesia Emas 2045 diperlukan pengelolaan potensi kemaritiman Maluku secara proporsional, iklim investasi yang baik, tingkat pendidikan dan kesehatan yang memadai dan kolaborasi antara pihak pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, komunitas masyarakat dan media merupakan solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku.

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan dan ditutup dengan sesi tanya jawab oleh Danlantamal IX.

(Arief Setyadi )