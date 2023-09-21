Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sosialisasikan Ganjar Pranowo, Relawan Gelar Pelatihan Bersama Milenial di Banjarmasin

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |21:32 WIB
Relawan Ganjar Pranowo gelar pelatihan bersama milenial (Foto: istimewa/Okezone)
BANJARMASIN - Aksi sosial dan bermanfaat terus diadakan sukarelawan Srikandi Ganjar Kalimantan Selatan (Kalsel).

Salah satunya dengan membuka pelatihan membuat kue bersama puluhan milenial yang ada di Kota Banjarmasin.

Dalam pelatihan yang diadakan di Jalan Belitung Darat, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan itu, para peserta diajarkan cara membuat kue lempeng.

"Kue lempeng ini merupakan kuliner khas Banjar. Jadi, kami ingin memberikan pengetahuan kepada para peserta," kata Koordinator Wilayah Srikandi Ganjar Kalsel Kholifah, Kamis (21/9/2023).

Menurut Kholifah, saat ini banyak perempuan milenial yang kurang atau tidak mengerti cara membuat kue lempeng. Padahal, kuliner itu merupakan salah satu ciri khas Kalsel yang banyak digemari warga.

"Harapannya, dengan pelatihan ini makin banyak anak muda yang bisa membuat kue lempeng," kata dia.

