HOME NEWS JABAR

Berdayakan Emak-Emak, Relawan Ganjar Adakan Pelatihan Bikin Pupuk Organik

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |16:04 WIB
Berdayakan <i>Emak-Emak</i>, Relawan Ganjar Adakan Pelatihan Bikin Pupuk Organik
Relawan Ganjar latih emak-emak membuat pupuk organik. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

BOGOR – Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Santri Dukung Ganjar menggelar pelatihan membuat pupuk organik dari sampah rumah tangga bareng masyarakat yang berada di Desa Cihowe Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kegiatan itu sekaligus mensosialisasikan sosok Bacapres Ganjar Pranowo.

Koordinator Wilayah SDG Jabodetabek, Farhan Ikhsan mengatakan kegiatan tersebut dinilai bermanfaat karena bisa mengetahui cara membuat pupuk organik.

 BACA JUGA:

"Kami mendorong masyarakat bagaimana caranya sampah rumah tangga bisa menjadi nilai manfaat," kata Farhan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/9/2023).

Dia menambahkan kegiatan tersebut mendapatkan antusias yang tinggi dari masyarakat sekitar terutama para ibu-ibu. Hampir semua perserta yang hadir mayoritas para emak-emak.

 BACA JUGA:

Menurut dia, para emak-emak mengikuti pelatihan ini lantaran mereka ingin mengetahui bagaimana proses sampah menjadi pupuk. Farhan menjelaskan bahwa pembuatan pupuk organik dari sampah rumah tangga terbilang sangat murah dan mudah.

