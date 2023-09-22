Advertisement
HOME NEWS NEWS

Pertamina Siap Kembangkan Pusat Riset Energi Berkelanjutan di IKN

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |18:09 WIB
Pertamina Siap Kembangkan Pusat Riset Energi Berkelanjutan di IKN
Pertamina jalin kerja sama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara untuk mengembangkan Pusat Energi Berkelanjutan di IKN. (Foto: dok Pertamina)
PENAJAM PASER UTARA - Untuk mendukung target Net Zero Emission (NZE) Pemerintah Indonesia, serta mewujudkan komitmen dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), PT Pertamina (Persero) menjalin kerja sama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk mengembangkan Pertamina Sustainable Energy Center (Pusat Energi Berkelanjutan) di IKN.

Penandatanganan Nota Kesepahaman Pertamina dengan OIKN dilaksanakan hari ini, Jumat (22/9/2023).

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati  dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono, disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju di sela kunjungan Presiden ke IKN.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengungkapkan, pengembangan kawasan Pertamina Sustainable Energy Center berada dalam Wilayah Perencanaan 5 di IKN.

Pengembangan tersebut mencakup sejumlah fasilitas, antara lain Pertamina Sustainability Academy, Pertamina Training Insititute, Pertamina Research and Innovation Center for Sustainable and Low Carbon Technologies. Selain itu, Pertamina Vocational Education Center, Shared Green Infrastructure, Laboratorium, dan Sustainability Start-up Hub.

