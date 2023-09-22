Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bentrokan di Bekasi Gegara Mobil Kredit Anggota Ormas Ditarik Leasing

Ade Suhardi , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |05:21 WIB
Bentrokan di Bekasi Gegara Mobil Kredit Anggota Ormas Ditarik Leasing
Bentrok antar ormas pecah di Bekasi (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

BEKASI - Bentrok antar ormas pecah di Jalan Raya Letjen R. Suprapto, Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Rabu 20 September 2023, sore. Bentrokan itu terjadi dipicu lantaran penarikan unit mobil kredit yang dipegang salah satu anggota ormas ditarik leasing.

"Pemicunya kesalahan pahaman pihak leasing dengan pemegang unit kendaraan yang merupakan anggota ormas," ujar Kapolres Metro Bekasi Kombespol Twedi Aditya Bennyahdi, Rabu 20 September 2023.

Twedi mengungkapkan, sebelum terjadinya keributan, keduanya sudah melakukan mediasi di Polsek Setu, akan tetapi dari pemegang unit mobil yang merupakan ormas tersebut tidak bersedia untuk ditarik leasing.

"Jadi pemegang kendaraan ini memanggil temanya ormas. Dan ternyata dari salah satu pihak leasing ini merupakan teman dari salah satu ormas juga di Bekasi kota dan memanggil temannya tersebut. Setelah itu di luar area Polsek terjadilah keributan," ungkapnya.

