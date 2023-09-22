Pj Bupati Batola Mujiyat Kawal Program Bedah Rumah untuk Turunkan Kemiskinan Ekstrem

Pj Bupati Batola Mujiyat kawal program bedah rumah di wilayahnya untuk turunkan kemiskinan ekstrem. (Foto: dok Pemkab Batola)

BATOLA - Pj Bupati Barito Kuala (Batola) Mujiyat bersama Pj Ketua TP PKK Batola Suharyanti Mujiyat dampingi Ketua TP PKK Provinsi Kalsel Hj. Raudatul Jannah menyerahkan bantuan RS RTLH di Desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola.

Bantuan ini merupakan bantuan Pemprov Kalsel melalui Dinas Sosial Provinsi Kalsel dalam mengentaskan permasalahan sosial kemiskinan ekstrem melalui program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS RTLH).

Selain itu juga, Pemprov Kalsel juga memberikan bantuan peralatan rumah tangga, pemenuhan kebutuhan pangan (sembako), Usaha Ekonomi Produktif Perorangan (UEP-P), dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Bantuan sosial kemiskinan ekstrem di Kabupaten Batola dengan rincian RS RTLH beserta peralatan rumah tangga sebanyak delapan unit, di antaranya karpet, kasur, rak piring, gorden sprei, bantal, guling, sapu, serok, bak sampah, ember dan gayung.

Pada kegiatan ini hadir pula Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kalsel Gusnanda Effendi, Camat Alalak, Kepala Dinas Sosial Batola serta pihak terkait lainnya, Rabu (20/9/2023).