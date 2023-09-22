Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dihantam Badai, Kapal Dagang Tenggelam di Perairan Mentawai

Rus Akbar , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |16:14 WIB
Dihantam Badai, Kapal Dagang Tenggelam di Perairan Mentawai
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

PADANG - Kapal dagang kayu dari Padang ke Sipora terbakar dan tenggelam setelah dihantam badai di tengah laut pada Kamis dini hari sekira pukul 01.00 WIB.

“Kapal tersebut bermerek lambung KM Buana Indah, dia bertolak dari Muara Padang menuju pulau Sipora pada Rabu siang (20/09/2023), saat pelayaran Kamis pukul 01.00 WIB dini hari, kapal tersebut terbakar dan tenggelam,” kata Kepala Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpol Airud) Kabupaten Kepulauan Mentawai, AKP Jon Fitri, Jumat (22/0/2023).

Kata Jon, kapal tersebut awalnya dihantam gelombang, kemudian ABK mesin kapal masuk ke dalam mesin, setelah melihat kondisi mesin kapal sudah tergenang air laut. Lalu ABK kapal tersebut menyalakan mesin penyedot air, namun yang terjadi korsleting dan membuat kapal tersebut terbakar.

“Api saat itu membesar ada dan tidak bisa di padamkan, nakhoda kapal dan tujuh orang ABK panik dan mengambil keputusan untuk terjun ke laut dengan memakai pelampung. Satu jam kemudian kapal bagan KM Ratih 02 dari Pesisir Selatan menyelamatkan mereka yang sedang terapung,” kata Jon.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/340/3193150/pencarian_wn_spanyol_korban_km_putri_sakinah_dilanjutkan-l950_large.jpg
Pencarian WN Spanyol Korban KM Putri Sakinah Dilanjutkan, SAR Sejumlah Pulau Disisir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193076/kapal_tenggelam-XdHV_large.jpg
Pencarian 3 WN Spanyol Korban Tenggelam KM Putri Sakinah Diperpanjang hingga 4 Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192578/pencarian_km_putri_sakinah_yang_tenggelam_di_perairan_pulau_padar_labuan_bajo_ntt-iay5_large.jpg
Hari Kelima Pencarian KM Putri Sakinah di Labuan Bajo, SAR Temukan Dinding Kapal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/340/3192240/kapal_tenggelam-OtXc_large.jpg
Pelatih Valencia 3 Anaknya Jadi Korban, Tim SAR Kembali Sisir Lokasi Kapal Tenggelam di Labuan Bajo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175241/nelayan-xIA4_large.jpg
Update Kapal Nelayan Tenggelam di Kepulauan Seribu, 7 Korban Selamat dan 1 Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/337/3157081/kapal_tenggelam-u2N9_large.jpg
Pencarian Korban KMP Tunu Pratama Ditutup, Puluhan Orang Masih Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement