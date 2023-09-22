Dihantam Badai, Kapal Dagang Tenggelam di Perairan Mentawai

PADANG - Kapal dagang kayu dari Padang ke Sipora terbakar dan tenggelam setelah dihantam badai di tengah laut pada Kamis dini hari sekira pukul 01.00 WIB.

“Kapal tersebut bermerek lambung KM Buana Indah, dia bertolak dari Muara Padang menuju pulau Sipora pada Rabu siang (20/09/2023), saat pelayaran Kamis pukul 01.00 WIB dini hari, kapal tersebut terbakar dan tenggelam,” kata Kepala Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpol Airud) Kabupaten Kepulauan Mentawai, AKP Jon Fitri, Jumat (22/0/2023).

Kata Jon, kapal tersebut awalnya dihantam gelombang, kemudian ABK mesin kapal masuk ke dalam mesin, setelah melihat kondisi mesin kapal sudah tergenang air laut. Lalu ABK kapal tersebut menyalakan mesin penyedot air, namun yang terjadi korsleting dan membuat kapal tersebut terbakar.

“Api saat itu membesar ada dan tidak bisa di padamkan, nakhoda kapal dan tujuh orang ABK panik dan mengambil keputusan untuk terjun ke laut dengan memakai pelampung. Satu jam kemudian kapal bagan KM Ratih 02 dari Pesisir Selatan menyelamatkan mereka yang sedang terapung,” kata Jon.