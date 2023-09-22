Silaturahmi ke Ponpes Roudhotul Muta'allimin, Ganjar Disambut Ratusan Santri

SURABAYA- Pengurus Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Ubudiyah Raudlatul Muta'allimin Surabaya, Gus Moch. Djerdjis Al Ishaqy menyebut, Ganjar Pranowo sebagai figur yang merakyat, tekun, rajin dan apa adanya.

Hal itu diutarakannya setelah bersilaturahmi dengan Ganjar beserta istrinya, Siti Atikoh Supriyanti di ponpes yang dikenal masyarakat Jawa Timur sebagai ponpes KH. Ustman Surabaya, yang berada di Ujung, Semampir, Surabaya, Jawa Timur.

"Beliau sejak awal saya sudah kenal dia (Ganjar) itu humble, memasyarakat, apa adanya, ulet," ujar Gus M. Djerdjis, Jumat (22/9/2023).

Dia berharap ketika bakal calon presiden yang didukung Partai Perindo ini menjadi presiden Indonesia kedepan, bisa mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera, serta bisa lebih memperhatikan umat Islam khususnya dunia pesantren.

"Untuk Pak Ganjar, semoga kedepannya lebih baik dari apa yang dikerjakan, diusahakan oleh Pak Jokowi, untuk kemajuan masyarakat Indonesia, wabil khusus dunia pesantren dan dunia umat Islam,"tuturnya.

BACA JUGA: 5 Artis Pendukung Ganjar Pranowo Sebagai Capres di 2024

Kedatangan Ganjar disambut dengan lantunan sholawat dan iring-iringan hadroh, memperlihatkan antusiasme yang tinggi dari ratusan santri dan warga setempat.

Ganjar bersalaman dengan menebar senyum, berinteraksi, berfoto bersama santri dan warga. Ganjar juga melaksanakan salat Jumat. Ganjar juga melakukan ziarah ke makam pendiri ponpes, Syekh KH. Muhammad Utsman Al Ishaqy.

"Tadi Pak Ganjar berkenan sholat Jumat di masjid yang ada di kampung kita, terus setelah itu ziarah ke makam KH. Utsman Al Ishaqy, tokoh ulama di Surabaya," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Ganjar Pranowo mengaku senang bisa bersilaturahmi dengan pengasuh hingga pengurus ponpes tersebut.