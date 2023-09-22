Sesuai Harapan Ulama dan Kiai, Ganjar Dinilai Sosok Pemimpin Tepat untuk Indonesia

Ganjar mendapatkan dukungan dari ulama dan kiai di Banten. (Foto: Dok Ist)

BANTEN - Calon Presiden 2024 Ganjar Pranowo dinilai sebagai sosok pemimpin yang tepat bagi bangsa Indonesia karena kepemimpinannya sesuai harapan ulama dan kiai.

Hal itu sampaikan puluhan ulama dan kiai dalam Halaqah Ulama Merah Putih di Pondok Pesantren (Ponpes) Roudhotul Athfal, Salawi, Kecamatan Cipeucang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

“Beliau cocok sekali dengan aspirasi kami, sebagaimana Bapak Ganjar Pranowo di Jawa Tengah (Jateng) juga memikirkan pimpinan-pimpinan umat,” kata Kiai Tb Encep Muhtadi Hasbi dari Ponpes Darul Ibtidaa' yang hadir dalam halaqah tersebut, Jumat (22/9/2023).

Kiai Encep mengatakan, dari track record-nya selama memimpin Jawa Tengah (Jateng) sebagai gubernur, Ganjar mampu menggulirkan program insentif guru keagamaan yang merupakan pemimpin bagi generasi muda.

Program yang digagas Ganjar di Jateng sejak tahun 2019 ini memungkinkan guru keagamaan mendapat insentif Rp1,2 juta per tahun. Tak hanya guru agama Islam, tapi juga Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.

“Tidak menutup kemungkinan dalam lingkup nasional memberikan program ke arah sana. Bapak Ganjar Pranowo bagi kesejahteraan umat itu selalu poll,” katanya.

Encep berharap, ulama dan kiai semakin bisa berperan menciptakan generasi muda yang unggul dengan tetap menjaga persatuan umat lewat dukungan kepemimpinan Ganjar dalam skala nasional.