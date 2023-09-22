Ganjar Pranowo Ziarah ke Makam KH Utsman Al Ishaqi di Surabaya

SURABAYA - Bacapres PDIP, Ganjar Pranowo melakukan ziarah ke makam Hadhratussyaikh KH Muhammad Utsman Al-Ishaqi di kompleks Ponpes Darul Ubuddiyah Raudlatul Mutaallimin, Jatisrono, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (22/9/2023).

Bersama istri, Siti Atikoh, Ganjar tiba di daerah Jatisrono Surabaya sekira pukul 11.00 WIB. Usai salat Jumat, Ganjar ziarah ke makam mursyid Thariqat Naqsabandiyah sekaligus penggagas manaqiban itu didampingi dua cucu Kiai Utsman, yakni KH Luqman Hakim dan KH Djardjis Al Ishaqi.

Ganjar dan istri begitu khidmad berdoa di depan makam ulama yang dikenal memiliki karomah itu. Ziarah dipimpin oleh KH Abdul Muiz Aziz atau Gus Muiz, pengasuh Po pes Al-Aziziyyah Denanyar Jombang. Sementara yang memimpin doa adalah KH Luqman Hakim dan KH Djardjis Al Ishaqi.

"Iya hari ini ziarah ke makam Hadhratussyaikh KH Muhammad Utsman Al Ishaqi. Dan cucu-cucu beliau mendampingi sambil menceritakan betapa besar peran beliau dalam hal agama dan kemasyarakatan," kata Ganjar.

Kiai Utsman, lanjut Ganjar, dikenal sebagai ulama yang sangat berpengaruh dan dihormati. Bahkan santri-santri beliau tidak hanya dari berbagai daerah di Indonesia, namun juga berasal dari luar negeri.

"Dan beliau mengamalkan ilmunya untuk pengembangan agama Islam, pendidikan, kemasyarakatan, membentuk karakter hingga mental masyarakat. Keberadaan beliau betul-berul memberikan manfaat terhadap orang banyak," katanya.