Gubuk Roboh Diterpa Badai, Bidan Desa Tewas Tersengat Listrik

TAPANULI UTARA - Safrina Pasaribu (38), Bidan Desa yang bertugas di Desa Siraja Oloan Kenegerian Siualuompu, Kecamatan Tarutung, Tapanuli Utara (Taput), Provinsi Sumatera Utara, meninggal dunia, akibat tersengat arus listrik.

Diketahui, Safrina Pasaribu dan anaknya bersama ibu mertuanya Boru Hutabarat, Selasa sore 19 September 2023, sedang memetik buah cabai di ladang. Hujan lebat-pun turun disertai angin kencang hingga atap gubuk yang dilengkapi penerangan listrik roboh dan kabel listrik putus hingga seketika Safrina Pasaribu (korban) tersengat listrik dan meninggal dunia.

Menurut keterangan warga setempat, Marudut Nainggolan (65), dalam kejadian nahas tersebut, masih beruntung ibu mertua dan anak korban berhasil menyelamatkan diri, walau ibu mertua korban juga sempat merasakan sengatan arus listrik.