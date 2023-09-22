Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Gubuk Roboh Diterpa Badai, Bidan Desa Tewas Tersengat Listrik

Robert Fernando H Siregar , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |08:55 WIB
Gubuk Roboh Diterpa Badai, Bidan Desa Tewas Tersengat Listrik
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

TAPANULI UTARA - Safrina Pasaribu (38), Bidan Desa yang bertugas di Desa Siraja Oloan Kenegerian Siualuompu, Kecamatan Tarutung, Tapanuli Utara (Taput), Provinsi Sumatera Utara, meninggal dunia, akibat tersengat arus listrik.

Diketahui, Safrina Pasaribu dan anaknya bersama ibu mertuanya Boru Hutabarat, Selasa sore 19 September 2023, sedang memetik buah cabai di ladang. Hujan lebat-pun turun disertai angin kencang hingga atap gubuk yang dilengkapi penerangan listrik roboh dan kabel listrik putus hingga seketika Safrina Pasaribu (korban) tersengat listrik dan meninggal dunia.

 BACA JUGA:

Menurut keterangan warga setempat, Marudut Nainggolan (65), dalam kejadian nahas tersebut, masih beruntung ibu mertua dan anak korban berhasil menyelamatkan diri, walau ibu mertua korban juga sempat merasakan sengatan arus listrik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/18/3177702/badai-g0JI_large.jpg
Diterjang Badai Tropis, Ribuan Warga Pesisir Filipina Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/337/3037565/indonesia-diterjang-badai-tropis-gaemi-dan-prapiroon-bmkg-waspada-hujan-lebat-dan-gelombang-tinggi-8dN4tyHkw4.jpg
Indonesia Diterjang Badai Tropis Gaemi dan Prapiroon, BMKG: Waspada Hujan Lebat dan Gelombang Tinggi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/18/3024100/studi-terbaru-monyet-monyet-hidup-lebih-baik-dan-toleran-usai-badai-dahsyat-m63g7AjsGv.jpg
Studi Terbaru: Monyet-Monyet Hidup Lebih Baik dan Toleran Usai Badai Dahsyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/18/2873210/badai-idalia-bersiap-mendarat-di-florida-besok-bawa-hujan-lebat-hingga-banjir-5ZnwRPiZ9V.jpg
Badai Idalia Bersiap Mendarat di Florida Besok, Bawa Hujan Lebat hingga Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/18/2870057/badai-franklin-mendarat-di-republik-dominika-dan-haiti-kbri-havana-pastikan-wni-dalam-kondisi-aman-acTA9tXREL.jpg
Badai Franklin Mendarat di Republik Dominika dan Haiti, KBRI Havana Pastikan WNI dalam Kondisi Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/337/2870053/badai-tropis-franklin-kemlu-ri-pastikan-wni-dalam-kondisi-aman-V1kAaciE3t.jpg
Badai Tropis Franklin, Kemlu RI Pastikan WNI dalam Kondisi Aman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement