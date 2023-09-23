Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Program REC dan EA PLN Raih Penghargaan Inovasi Proses Bisnis Berkelanjutan

Karina Asta Widara , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |10:34 WIB
Program REC dan EA PLN Raih Penghargaan Inovasi Proses Bisnis Berkelanjutan
Foto: Dok PLN
A
A
A

Jakarta- Apresiasi publik terhadap inovasi PT PLN (Persero) dalam menjalankan proses bisnis yang berkelanjutan terus mengalir. Pada Rabu (20/9) lalu, PLN kembali peroleh penghargaan dalam kategori Sustainability terbaik, dengan inovasi Renewable Energy Certificate (REC) dan Sustainability utama dengan inovasi Electrifying Agriculture (EA) di ajang Anugerah Inovasi Indonesia 2023.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman menyampaikan apresiasi kepada perusahaan yang meraih Anugerah Inovasi Indonesia 2023. Iman menilai bahwa ajang ini menjadi momen yang tepat untuk memberikan apresiasi bagi setiap perusahaan.

"Selamat bagi para pemenang, semoga para pemenang dapat menjadi contoh dan teladan bagi yang lain. Penghargaan ini merupakan salah satu kegiatan positif yang diadakan, semoga ajang ini menjadi momen yang tepat untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah berusaha," kata Iman.

Dengan berjalannya kegiatan ini, Iman berharap ke depannya dapat meningkatkan kompetisi dan inovasi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. 

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan penghargaan ini menambah energi bagi perusahaan untuk terus mendorong transisi energi, serta mengoptimalkan langkah pengurangan emisi dan meningkatkan kinerja operasional yang berkelanjutan.

