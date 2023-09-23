Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Iran Pulihkan Hubungan Diplomatik dengan Djibouti

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |15:21 WIB
Iran Pulihkan Hubungan Diplomatik dengan Djibouti
Foto: Reuters.
A
A
A

TEHERAN - Iran pada Jumat (22/9/2023) mengumumkan pemulihan hubungan diplomatik dengan Djibouti, lebih dari tujuh tahun setelah Djibouti bergabung dengan negara-negara regional lainnya dalam memutuskan hubungan dengan Teheran demi mendukung Arab Saudi.

 BACA JUGA:

Keputusan negara strategis di Tanduk Afrika itu terjadi beberapa bulan setelah Iran yang didominasi Syiah dan Arab Saudi yang mayoritas Sunni menjalin kembali hubungan berdasarkan kesepakatan yang ditengahi China yang diumumkan pada Maret.

“Hari ini, Iran dan Djibouti mengumumkan dimulainya kembali hubungan diplomatik melalui pernyataan resmi,” kata Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian dalam postingan di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, sebagaimana dilansir dari VOA Indonesia.

Langkah tersebut menyusul pertemuan Amir-Abdollahian dengan rekannya dari Djibouti, Mahamoud Ali Youssouf, di New York, di sela-sela sidang Majelis Umum PBB.

Djibouti memutuskan hubungan dengan Teheran pada Januari 2016 setelah terjadinya serangan terhadap misi Saudi sebagai protes atas eksekusi ulama Syiah terkemuka Nimr al-Nimr di Riyadh. Sekutu-sekutu Saudi lainnya termasuk Bahrain juga memutuskan hubungan sebagai bentuk solidaritas, setelah Riyadh memutuskan hubungan dengan Iran.

Menyusul kesepakatan penting dengan kerajaan Saudi, Iran telah berupaya memperkuat atau memulihkan hubungan dengan negara-negara tetangga Arabnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/18/3035619/iran-bantah-keras-tuduhan-terlibat-dalam-rencana-pembunuhan-donald-trump-rK6sHQDqn3.jpg
Iran Bantah Keras Tuduhan Jahat AS Soal Terlibat dalam Rencana Pembunuhan Donald Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/18/3031081/masoud-pezeshkian-dokter-bedah-moderat-yang-terpilih-jadi-presiden-iran-TDaKed5ifu.JPG
Masoud Pezeshkian, Dokter Bedah Moderat yang Terpilih Jadi Presiden Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/18/3030954/masoud-pezeshkian-terpilih-sebagai-presiden-baru-iran-janjikan-perbaikan-ekonomi-dan-kebijakan-luar-negeri-kSR4piPJYG.jpg
Masoud Pezeshkian Terpilih Sebagai Presiden Baru Iran, Janjikan Perbaikan Ekonomi dan Kebijakan Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/18/3029142/peringati-40-hari-kematian-presiden-iran-buku-abdi-bangsa-diluncurkan-kenang-sosok-raisi-yang-terus-berkhidmat-wMVVUFPueJ.jpg
Peringati 40 Hari Kematian Presiden Iran, Buku Abdi Bangsa Diluncurkan Kenang Sosok Raisi yang Terus Berkhidmat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027386/as-keluarkan-sanksi-baru-terhadap-iran-atas-eskalasi-nuklir-termasuk-3-perusahaan-di-uea-mqOoUyEr9A.jpg
AS Keluarkan Sanksi Baru Terhadap Iran Atas Eskalasi Nuklir, Termasuk 3 Perusahaan di UEA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027380/iran-gelar-pilpres-dengan-kandidat-terbatas-didominasi-garis-keras-sRhOVmOTAa.jpg
Iran Gelar Pilpres dengan Kandidat Terbatas, Didominasi Garis Keras
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement