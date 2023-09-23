Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Seorang Pria Tewas Jatuh dari Jembatan Runtuh karena Ikuti Google Maps, Keluarga Ajukan Gugatan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |20:21 WIB
Seorang Pria Tewas Jatuh dari Jembatan Runtuh karena Ikuti Google Maps, Keluarga Ajukan Gugatan
Foto: Reuters.
GOOGLE digugat oleh keluarga seorang pria yang berkendara dari jembatan yang runtuh saat mengikuti Google Maps.

Keluarga Philip Paxson menuduh raksasa teknologi tersebut lalai, mengklaim bahwa mereka telah diberitahu bahwa jembatan tersebut telah runtuh selama lima tahun namun gagal memperbarui sistem navigasi mereka.

Paxson, penjual peralatan medis dan ayah dua anak, tenggelam pada September tahun lalu setelah Jeep Gladiator miliknya jatuh ke Snow Creek di Hickory, North Carolina, Amerika Serikat (AS) menurut gugatan yang diajukan pada Selasa, (19/9/2023).

Dia sedang dalam perjalanan pulang dari pesta ulang tahun kesembilan putrinya melalui lingkungan asing ketika Google Maps diduga mengarahkannya untuk menyeberangi jembatan yang runtuh.

“Anak-anak perempuan kami bertanya bagaimana dan mengapa ayah mereka meninggal, dan saya kehilangan kata-kata yang dapat mereka pahami karena, sebagai orang dewasa, saya masih tidak dapat memahami bagaimana mereka yang bertanggung jawab atas petunjuk arah GPS dan jembatan dapat bertindak dengan cara seperti itu. kurang memperhatikan kehidupan manusia," kata istrinya, Alicia Paxson sebagaimana dilansir Sky News.

Polisi yang menemukan jenazah Paxton di dalam truknya yang terbalik dan sebagian terendam mengatakan tidak ada pembatas atau tanda peringatan di sepanjang jalan yang tersapu air tersebut.

Dia telah keluar dari tepian yang tidak dijaga dan jatuh sekira 20 kaki (sekira 6 meter) ke bawah, menurut gugatan tersebut.

Halaman: 1 2
1 2
      
