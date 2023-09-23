Benarkah Soekarno Sempat Jadi Mandor Romusha Jepang?

JAKARTA- Benarkah Soekarno sempat jadi mandor romusha Jepang menarik untuk diulas. Pasalnya kedatangan bangsa Jepang ini membuat kerja Romusha yang menyiksa masyrakat Indonesia.

Hal inilah yang melatar belakangi Seokarno sempat menjadi mandor romusha Jepang.

Lantas, benarkah Soekarno jadi mandor romusha Jepang? Ternyata dalam buku biografinya “Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia” oleh Cindy Adams, Soekarno membenarkan hal tersebut.

“Aku Sukarno yang mengirim mereka pergi bekerja. Ya, akulah orangnya. Aku mengirim mereka berlayar menuju kematian. Ya, ya, ya, ya, akulah orangnya.” ucap Soekarno.

Semuanya bermula ketika Soekarno dan beberapa tokoh lain tidak menyadari tujuan utama Jepang datang ke Tanah Air. Kala itu Jepang mendirikan organisasi Putera (Pusat Tenaga Kerja) dengan Soekarno sebagai ketuanya.

Mulanya Jepang menjanjikan rakyat yang ikut bekerja akan dijadikan Pahlawan Kerja. Nyatanya, tujuan dibentuknya organisasi tersebut yang sebenarnya adalah untuk menarik perhatian pekerja yang nantinya diperkerjakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Jepang.