HOME NEWS NUSANTARA

Sedang Asyik Berpesta, Pemuda di Taliabu Tewas Ditikam

Ismail Sangaji , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |17:25 WIB
Sedang Asyik Berpesta, Pemuda di Taliabu Tewas Ditikam
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

 

TALIABU - Seorang pemuda di Taliabu, Maluku Utara mengalami luka tusuk saat asyik berjoget di salah satu pesta di Desa Tikong Jumat 22 September 2023 malam.

Korban diketahui bernama Bahtiar Basiru warga desa Sahu Taliabu Utara. Sementara terduga pelaku bernama Santo, sekampung dengan korban.

Kejadian peikaman itu terjadi sekitar pukul 03.05 WIT. Saat itu Bhabinkamtibmas menutup acara pesta joget karna melihat situasi pesta sudah mulai sunyi, tiba-tiba saja korban berlari keluar dari pesta sambil berteriak bahwa dirinya di tikam kemudian terjatuh di jalan.

Pelaku terduga penikaman kemudian berlari dalam sabu (pesta) dengan memegang pisau Badik yang berlumuran darah.

Bhabinkamtibmas dan Babinsa desa Sahu dibantu beberapa pemuda desa Sahu mencoba menolong korban yang mengalami luka tusukan pada bagian belakang sisi kiri dan dilarikan ke bidan desa Sahu namun nahas nyawa korban tidak tertolong.

"Saya lagi upaya turun TKP dan pengejaran tersangka," singkat Kasat Reskrim Polres Taliabu Iptu Komang Suriawan, Sabtu (23/9/2023).

(Fakhrizal Fakhri )

      
