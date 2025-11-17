Longsor Terjang Banjarnegara, 1 Orang Tewas dan 480 Mengungsi

JAKARTA — Tanah longsor melanda wilayah Desa Situkung, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, pada Sabtu 15 November 2025 pukul 16.00 WIB. Longsor dipicu hujan lebat yang mengguyur kawasan tersebut, menyebabkan tebing runtuh dan menimpa area perkebunan serta persawahan warga, bahkan mengancam permukiman di sekitarnya.

Berdasarkan laporan yang dihimpun BNPB, BPBD Kabupaten Banjarnegara melaporkan satu warga bernama Klewih (P/40) ditemukan meninggal dunia pada jarak sekitar satu kilometer dari titik longsor. Sekitar 180 KK atau 480 jiwa telah mengungsi ke Kantor Kecamatan Pandanarum.

Dua warga terluka dirujuk ke RSUD BNA serta Puskesmas Pandanarum, sementara dua warga lainnya masih dalam proses evakuasi oleh tim gabungan di lapangan. Kerusakan material meliputi sekitar 20 rumah terdampak serta lahan persawahan dan perkebunan yang rusak.

Pendataan lanjutan masih dilakukan untuk memastikan kondisi seluruh wilayah terdampak.

BPBD Kabupaten Banjarnegara bersama unsur terkait telah mendirikan pos lapangan, dapur umum, serta tenda pengungsian di area Kantor Kecamatan Pandanarum. Sejumlah kebutuhan mendesak juga telah teridentifikasi, antara lain posko lapangan, ATK, laptop, printer, banner, logistik permakanan, matras, selimut, air mineral, hygiene kit, dan family kit.

Peristiwa ini terjadi saat wilayah tersebut berada dalam masa Status Siaga Darurat Bencana Tanah Longsor, Angin Kencang, Cuaca Ekstrem, dan Banjir berdasarkan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 300.2/871/TAHUN 2025, yang berlaku sejak 28 Oktober 2025 hingga 31 Mei 2026.

BNPB mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi longsor susulan, menjauhi area lereng maupun titik rawan, serta mematuhi instruksi BPBD dan aparat setempat. Warga terdampak diminta tetap berada di lokasi pengungsian sampai kondisi dinyatakan aman.

(Arief Setyadi )