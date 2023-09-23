Pelatihan UMKM, DPW Perindo DIY: Semoga Peserta Bisa Buka Usaha Sendiri

DIY – Ketua DPW Perindo DIY, Bonifasius Widiyanto menyatakan, pihaknya sengaja membaut UMKM agar dapat meningkatkan penghasilan dan ekonomi masyarakat. Adapun pelatihan yang digelar adalah cara membuat keripik dari pepaya mentah.

“Dengan pelatihan ini diharapkan mereka yang sudah mempunyai keterampilan dapat membuka usaha sendiri di rumah dengan menbuat keripik papaya,” ucap Bonifasius, Sabtu (23/9/2023).

BACA JUGA:

Sementara salah seorang peserta, Indira mengaku sangat terbantu dengan mengikuti pelatiahn UMKM berupa pembuatan keripik papaya. Ilmu yang didapat nantinya akan dipraktikkan untuk menambah penghasilan.