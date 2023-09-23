Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Bantu UMKM, Perindo DIY Adakan Pelatihan Membuat Keripik Pepaya

Gunanto Farhan , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |17:45 WIB
Bantu UMKM, Perindo DIY Adakan Pelatihan Membuat Keripik Pepaya
Pelatihan UMKM DPW Perindo DIY. (Foto: Gunanto)
A
A
A

DIY - Puluhan ibu rumah tangga, termasuk pelaku UMKM antusias mengikuti pelatihan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang digelar DPW Partai Perindo Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pelatihan berupa pembuatan keripik dari olahan pepaya mentah.

Dalam pelatihan ini, para peserta diajarkan bagaimana mengolah pepaya yang belum matang agar dapat dijadikan keripik yang sangat renyah. Setelah pepaya dikupas, kemudian diserut dan direndam serta dicuci dengan air yang sudah diberi garam.

Setelah itu, serutan pepaya dicampur dengan tepung yang sudah diberi bumbu dan kemudian disaring sebelum akhirnya digoreng.

Ketua Dpw Perindo DIY, Bonifasius Widiyanto menyatakan, pelatihan UMKM ini sengaja digelar untuk dapat meningkatkan penghasilan dan ekonomi keluarga.

Antusias Hadiri Pasar Murah di Kalideres, Warga Doakan Partai Perindo Menang 

“Dengan pelatihan ini diharapkan mereka yang sudah mempunyai keterampilan dapat membuka usaha sendiri di rumah dengan menbuat keripik papaya,” ucap Bonifasius, Sabtu (23/9/2023).

