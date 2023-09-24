Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Terinspirasi Ganjar, Relawan Nelayan Bantu Kebutuhan Warga Pesisir di Serang

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |22:37 WIB
Relawan Ganjar Pranowo bantu warga pesisir di Serang, Banten (Foto: Ist)
Relawan Ganjar Pranowo bantu warga pesisir di Serang, Banten (Foto: Ist)
A
A
A

SERANG - Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Nelayan Pesisir (KNP) Banten membantu masyarakat di Kampung Kendal, Desa Margaluyu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Banten.

Mereka menunjukan kepedulian dengan turun langsung ke lapangan pada Sabtu 23 September 2023. Para relawan Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo juga berdialog dengan para nelayan di wilayah tersebut.

Menurut Koordinator Wilayah (Korwil) Komunintas Nelayan Pesisir Banten, Rizal Al-Ayubi, kegiatan tersebut dilakukan karena terinspirasi dari sosok Ganjar Pranowo yang dekat dengan kalangan nelayan.

Komunitas Nelayan Pesisir Banten bergerak untuk melakukan hal serupa dengan memberikan bantuan yang sedang dibutuhkan masyarakat. “Karena itu kita berinisiatif membangun dan membuat kegiatan bantuan tersebut untuk nelayan di Kampung Kendal,” kata Rizal dalam keterangannya.

Rizal menambahkan, barang yang dibutuhkan para nelayan di Kampung Kendal yakni berupa tali untuk jaring dan juga cat. Para relawan langsung bergerak untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Kegiatan yang dijalankan Komunitas Nelayan Pesisir, menurutnya, merupakan bentuk kepedulian Ganjar Pranowo kepada para nelayan. “Kemudian, menyosialisasikannya untuk mengetahui Bapak Ganjar sangat peduli ke masyarakat, khususnya nelayan dan juga ketika menjadi presiden nanti dia berdampak lebih ke seluruh Indonesia,” kata Rizal.

