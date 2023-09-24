Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kiai dan Santri di Pasuruan Titip Harapan Besar ke Ganjar

Lukman Hakim , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |10:30 WIB
Kiai dan Santri di Pasuruan Titip Harapan Besar ke Ganjar
Ganjar Pranowo (Ist)
A
A
A

PASURUAN - Kalangan kiai dan santri Pasuruan mendoakan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo agar sukses menjadi pemimpin di masa depan. Mereka juga berharap, agar Ganjar menjaga masyarakat dan membawa Indonesia agar lebih maju.

Pada Sabtu (23/9/2023) siang, Ganjar sowan ke sejumlah kiai besar di Pasuruan, Jawa Timur. Didampingi istri tercinta, Siti Atikoh, Ganjar sowan ke KH Idris Hamid, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan dan KH Muhammad Syaeful Huda, pengasuh Ponpes Nurul Islam Pasuruan.

Ganjar disambut hangat oleh para kiai dan keluarganya saat kunjungan itu. Mereka kompak mendoakan Ganjar agar sukses menjadi pemimpin masa depan.

"Semoga Pak Ganjar menjadi presiden. Sukses menjadi pemimpin yang amanah dan tidak melupakan NU," kata istri KH Idris Hamid, Hj Kuni Zakiyah Idris.

Begitu juga saat Ganjar tiba di Ponpes Nurul Islam. Ganjar disambut KH Muhammad Syaeful Huda dan para ulama lain. Di Pasuruan, para ulama juga mendoakan Ganjar agar sukses mengemban kepemimpinan ke depan.

"Semoga Pak Ganjar bisa memimpin Indonesia, dan menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur. Semoga Pak Ganjar diberi kekuatan lahir bathin dan mendapat pertolongan dari Allah," ucap para ulama saat mendoakan Ganjar di Ponpes Nurul Islam.

Tak hanya dari kalangan kiai, doa dan harapan juga disampaikan sejumlah santri Pasuruan untuk Ganjar. Misalnya, saat Ganjar di Ponpes Salafiyah, ratusan santri kompak meneriakkan yel-yel dan mendoakan agar Ganjar sukses menjadi presiden.

"Masya Allah seneng banget ketemu Pak Ganjar. Orangnya ganteng banget, baik hati dan nggak pernah sombong. Semoga Pak Ganjar jadi presiden, dan bisa menjaga rakyat Indonesia, amiin," ucap Dian Nafisah, salah satu santri Ponpes Salafiyah.

Selain sowan ke sejumlah ulama, Ganjar juga sempat ziarah ke makam ulama besar Pasuruan, KH Abdul Hamid Pasuruan. Dan saat ziarah itu, ratusan masyarakat menyambut Ganjar dengan gegap gempita.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement