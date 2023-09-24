Kiai dan Santri di Pasuruan Titip Harapan Besar ke Ganjar

PASURUAN - Kalangan kiai dan santri Pasuruan mendoakan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo agar sukses menjadi pemimpin di masa depan. Mereka juga berharap, agar Ganjar menjaga masyarakat dan membawa Indonesia agar lebih maju.

Pada Sabtu (23/9/2023) siang, Ganjar sowan ke sejumlah kiai besar di Pasuruan, Jawa Timur. Didampingi istri tercinta, Siti Atikoh, Ganjar sowan ke KH Idris Hamid, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan dan KH Muhammad Syaeful Huda, pengasuh Ponpes Nurul Islam Pasuruan.

Ganjar disambut hangat oleh para kiai dan keluarganya saat kunjungan itu. Mereka kompak mendoakan Ganjar agar sukses menjadi pemimpin masa depan.

"Semoga Pak Ganjar menjadi presiden. Sukses menjadi pemimpin yang amanah dan tidak melupakan NU," kata istri KH Idris Hamid, Hj Kuni Zakiyah Idris.

Begitu juga saat Ganjar tiba di Ponpes Nurul Islam. Ganjar disambut KH Muhammad Syaeful Huda dan para ulama lain. Di Pasuruan, para ulama juga mendoakan Ganjar agar sukses mengemban kepemimpinan ke depan.

"Semoga Pak Ganjar bisa memimpin Indonesia, dan menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur. Semoga Pak Ganjar diberi kekuatan lahir bathin dan mendapat pertolongan dari Allah," ucap para ulama saat mendoakan Ganjar di Ponpes Nurul Islam.

Tak hanya dari kalangan kiai, doa dan harapan juga disampaikan sejumlah santri Pasuruan untuk Ganjar. Misalnya, saat Ganjar di Ponpes Salafiyah, ratusan santri kompak meneriakkan yel-yel dan mendoakan agar Ganjar sukses menjadi presiden.

"Masya Allah seneng banget ketemu Pak Ganjar. Orangnya ganteng banget, baik hati dan nggak pernah sombong. Semoga Pak Ganjar jadi presiden, dan bisa menjaga rakyat Indonesia, amiin," ucap Dian Nafisah, salah satu santri Ponpes Salafiyah.

Selain sowan ke sejumlah ulama, Ganjar juga sempat ziarah ke makam ulama besar Pasuruan, KH Abdul Hamid Pasuruan. Dan saat ziarah itu, ratusan masyarakat menyambut Ganjar dengan gegap gempita.