Peringati Hari Perdamaian, Relawan Ganjar Gelar Diskusi dan Doa Bersama Generasi Muda

MEDAN - Dalam memperingati Hari Perdamaian Internasional, Sukarelawan Alumni Muda Universitas Sumatera Utara dan Universitas Riau (USU-Unri) atau Civitas Ganjar menggelar diskusi bertema Refleksi Kebangsaan-Doa Bersama untuk Indonesia, Generasi Muda Indonesia: Partisipasi dan Jalan Memilih Pemimpin Terbaik.

Diskusi digelar pada Sabtu 23 September 2023 di Aula Paroki Hayam Wuruk, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut). Diskusi ini menyasar puluhan pemuda Katolik di Kota Medan.

Mereka terlibat dalam diskusi tentang peran milenial dalam menjaga kerukunan dan kedamaian menjelang Pemilu 2024. Civitas Ganjar mengundang akademisi dan pastor untuk memberikan materi tentang peran anak muda menjaga perdamaian dalam situasi kontestasi politik seperti Pilpres 2024.

Dalam rangka memperingati Hari Perdamaian Internasional pada 21 September, Koordinator Wilayah (Korwil) Civitas Ganjar Sumut Berry Sitohang mengatakan, ingin merangkul generasi milenial untuk turut aktif menjaga perdamaian, apalagi menjelang Pemilu 2024.

"Kami berkaca bahwa perdamaian adalah gerakan yang dibuat pemuda. Jadi, kami menyadarkan para pemuda untuk turut aktif, apalagi tahun depan ada pesta demokrasi besar di negara kita," ujarnya lewat keterangan tertulis.

Berry menambahkan, konflik dan perpecahan kerap terjadi dalam proses Pemilu. Sebab itu, pihaknya mengambil untuk mengantisipasi agar peristiwa semacam itu tak terjadi pada pemilu mendatang.

"Pesta demokrasi ini mendatangkan banyak dampak. Contohnya, ada ancaman konflik dan perpecahan. Jadi, kami menyadarkan pemuda untuk aktif mencegah hal tersebut," katanya.