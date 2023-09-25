Advertisement
HOME NEWS NEWS

Rakerda di Lembata, Bacaleg Perindo Karolus Karni Lando Bertekad Menangkan Pemilu 2024

Joni Nura , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |22:12 WIB
Rakerda di Lembata, Bacaleg Perindo Karolus Karni Lando Bertekad Menangkan Pemilu 2024
Bacaleg Partai Perindo Karolus Karni Lando (Foto: Joni Nura)
A
A
A

 

NTT - Partai Perindo menggelar Rakerda di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT). Konsolidasi ini dilakukan untuk merapatkan barisan dalam rangka memenangkan Pemilu 2024.

Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Karolus Karni Lando menyatakan tekadnya untuk memenangkan Pemilu 2024. Ia merupakan Bacaleg NTT 1 - Flores Lembata Alor.

Acara tersebut diawali dengan penghormatan kepada negara dengan melantunkan Lagu Indonesia Raya, Mengeningkan Cipta dan Mars Partai Perindo menggema dalam ruangan Sekretarist DPD II Perindo Lembata.

Rakerda dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua Bappilu NTT, Caleg Anggota DPR RI, Ketua dan pengurus DPRD II Lembata dan seluruh calon legislatif dari Dapil 1, 2, 3, dan 4.

Di atas panggung, Karolus Karni Lando dengan penuh semangat menjelaskan, betapa pentingnya peran para calon legislatif Partai Perindo dalam membesarkan partai di NTT. Dia menekankan, kolaborasi antar sesama calon legislatif adalah kunci untuk meraih kemenangan besar pada Pemilu 2024.

Dalam suasana yang penuh antusiasme, Karolus Karni Lando juga memberikan kontribusi berupa alat peraga partai, termasuk bendera partai dan materi kampanye lainnya. Langkah ini bertujuan untuk memotivasi dan mempersatukan tim Perindo dalam perjuangan politik yang akan datang.

Halaman:
1 2
      
